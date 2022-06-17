Gündem CHP lideri Kılıçdaroğlundan bir bedava elektrik vaadi daha Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz
POLİTİKA

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz

Bir dizi temas için İzmir’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ödemiş'te çiftçilerle buluştu. Yerel seçimler öncesinde 'her çiftçiye bedava traktör' vaadinde bulunan ancak sözünde durmayan Kılıçdaroğlu, yeni vaadini ilan etti. Çiftçiye yeniden söz veren CHP lideri, "Güneş enerjisiyle elektrik üreteceğiz, Çiftçi elektriği ücretsiz kullanacak" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP lideri Kılıçdaroğlundan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu, bir dizi temas için İzmir'e gitti. Bugünkü durağı Ödemiş olan Kılıçdaroğlu, 'Çiftçi Buluşmaları' kapsamında Ödemiş ve çevre ilçelerden üreticilerle bir araya geldi.

YİNE BEDAVA ELEKTRİK VAADİNDE BULUNDU

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada çiftçiye yine bedava elektrik vaadinde bulundu. Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Elektrikten de şikâyet ettiniz. Önce doğudan altı ilden başlayacağız sonra bütün Türkiye’de yaygınlaştıracağız. Güneş enerjisiyle elektrik elde edeceğiz. Elektrik üretecekler, çiftçi elektriği ücretsiz kullanacak, artan elektriği satacak, oradan da kar elde edecek. Allah’ın güneşi parayla mı? Bunu yapacağız. Bunun sözünü Şanlıurfa’da, Van’da verdik. Burada da veriyorum. İzmir Büyükşehir de bu konuda adım attı."

KILIÇAROĞLU'NUN 'HER ÇİFTÇİYE TRAKTÖR' VAADİ YALAN OLDU

Çiftçiye bedava elektrik sözü veren CHP Genel Başkanı daha önce de her çiftçiye traktör dağıtılacağının sözünü vermişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yerel seçimler öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" ifadesini kullanmıştı.

CHP'li Özel'den 'Bedava traktörler nerede' sorusuna yanıt: Onu çarpıcı olsun diye yazdık
OYNAT 01:41
CHP'li Özel'den 'Bedava traktörler nerede' sorusuna yanıt: Onu çarpıcı olsun diye yazdık
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, üç yıl önceki 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör' vaadi ile ilgili TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulundu. 'Nerede traktörler' sorusunu yanıtlayan Özel, o cümleyi çarpıcı olsun diye yazdığını ifade etti.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz
Gündem

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz

Bir dizi temas için İzmir’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ödemiş'te çiftçilerle buluştu. Yerel seçimler öncesinde 'her çiftçiye bedava traktör' vaadinde bulunan ancak sözünde durmayan Kılıçdaroğlu, yeni vaadini ilan etti. Çiftçiye yeniden söz veren CHP lideri, "Güneş enerjisiyle elektrik üreteceğiz, Çiftçi elektriği ücretsiz kullanacak" dedi.

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