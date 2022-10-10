Gündem CHP lideri Kılıçdaroğlunun ABDden sonraki durağı İngiltere ve Almanyaya olacak
POLİTİKA

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'den sonraki durağı İngiltere ve Almanya'ya olacak

ABD yolunda uçakta gazetecilerle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışı temasları kapsamında ABD'den sonra İngiltere ve Almanya gibi ülkelere de gideceğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
CHP lideri Kılıçdaroğlunun ABDden sonraki durağı İngiltere ve Almanyaya olacak
Kılıçdaroğlu, ABD'de gerçekleştireceği bir dizi temas öncesi Boston’a uçarken kendisine eşlik eden gazetecilere uçakta açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de gerçekleştireceği bir dizi temas öncesi Boston’a uçarken kendisine eşlik eden gazetecilere uçakta açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, gezisinin Boston ayağının ilk aşama olduğunu anlatırken, şunları söyledi:

“Teknolojik gelişmelerden uzak bir siyaset anlayışımız var. Bu eski ideolojik kalıplardan çıkması ve dünyaya yeni bir pencereden bakılması gerekiyor. Bunun için de Boston’a, MIT’e gidiyoruz; dünyanın bilim konusunda bir numaralı üniversitesi.

Orada bilim insanları ile oturacağız, konuşacağız belki dertleşeceğiz. Bu birinci aşama. Bizim üniversitelerimiz ise kan kaybediyor. Bu çerçevede bakmak ve halkın dikkatini bu noktaya çekmek gerek.”

Kılıçdaroğlu Amerika’da
DÜNYA
Kılıçdaroğlu Amerika’da

"İngiltere ve Almanya'ya da gideceğiz"

Kılıçdaroğlu, ABD’nin ardından bilim ve teknolojiye yönelik ziyaretlerinin Almanya ve İngiltere ile süreceğini söyledi:

“Burada bilim ekonomisi dedik ama bilim ekonomisinin aynı zamanda sosyalleşmesi lazım, yani sosyal bilgi ekonomisi dememiz lazım. Yani teknolojinin yarattığı gelirin toplumsallaşması lazım.

Toplumun her kesimine bir şekliyle dokunması lazım. Biz bu konuda büyük bir çalışma yaparız, sonra İngiltere, Almanya bazı yerlere de gideceğiz. Bu seyahat aslında siyaset kurumunun alışık olmadığı ya da oraya ‘icazet almaya gidiyor, şunu bunu almaya gidiyor’ dediği gibi değil.

Hayır efendim, onların akıllarına gelmeyen bir şeyi yapmak zorundayız. Ülkenizi seviyorsanız ve topluma bireyler kazandırmak istiyorsa bu alana açılmalı ve bu alanda Türkiye’nin geri kalmışlığını engellenmesi lazım. Bunu yapacak olan da siyaset kurumu.”

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