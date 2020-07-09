Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem CHP lideri PKKnın gölgesine sığındı Atatürkün kemiklerini sızlatan bu şahsın devirdiği çamlar haddi ve hududu çoktan aşmıştır
POLİTİKA

CHP lideri PKK’nın gölgesine sığındı: Atatürk’ün kemiklerini sızlatan bu şahsın devirdiği çamlar haddi ve hududu çoktan aşmıştır

MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na ilişkin sert konuştu: Kılıçdaroğlu, PKK’nın gölgesine sığınmıştır. Kambur atılmalı, CHP’nin rotası başkent Ankara istikametine döndürülmelidir. Atatürk’ün kemiklerini sızlatan bu şahsın devirdiği çamlar haddi ve hududu çoktan aşmıştır

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 81 il teşkilatına gönderdiği genelgede gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, özetle şu mesajları verdi:

CHP Genel Başkanı gene şaşırtmamış, gene kendisine yakışan şaibeli ve şüpheli zihniyetini ifşa ve ilan etmiştir. Terörist Demirtaş’ın tutukluluğunu adalet ve demokrasinin yokluğuna bağlayan Kılıçdaroğlu, bu izansız üslubu kanalıyla PKK’nın gölgesine sığınmıştır. Kılıçdaroğlu hem partisine hem de Türkiye’ye kurulan vahim, hatta vandal bir kumpasın ana aktörü haline gelmiştir. Atatürk’ün kemiklerini sızlatan bu şahsın devirdiği çamlar haddi ve hududu çoktan aşmıştır.

Batarya teknolojisine bor dopingi: Yılda 10 ton lityum geri kazanılacak
EKONOMİ
Batarya teknolojisine bor dopingi: Yılda 10 ton lityum geri kazanılacak

ROTASI ANKARA’YA DÖNDÜRÜLMELİ

Türkiye tam iki yıl önce resmen uygulamaya geçen, Cumhuriyet tarihinin en muteber yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin refakat ve imkanlarıyla kutlu bir geleceği kucaklayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin başarısıdır. Temennim 25-26 Temmuz’da yapılacak CHP’nin 37. Olağan Büyük Kurultay’ında, bu partinin tepesine musallat olmuş ne idüğü belirsiz şahısların Cumhuriyet, Atatürk ve bağımsızlık sevdasıyla kalpleri çarpan sağduyulu CHP’liler tarafından tasfiye edilmeleridir. Kambur atılmalı, CHP’nin rotası başkent Ankara istikametine döndürülmelidir.

AVUKATLAR ÖZGÜRLEŞECEK

  • CHP’nin PKK-YPG-FETÖ’yle ilişki ve illiyet bağı ortadayken, kamuoyunda çoklu baro olarak bilinen kanun teklifine ihanet ve bölücülük yaftası vurmak bir başka rezalettir. Konuşmaya uzak, uzlaşmaya mesafeli, müzakere ve görüşmeden bihaber bu baroların ülkemizi huzursuzluk girdabına çekme gayretleri duvara toslamıştır. Görüşülen çoklu baro kanun teklifiyle barolar demokratikleşecek, avukatlar özgürleşecek, savunma daha da güçlenecektir.

Yaşar Okuyan'dan Bahçeli'ye tehdit: Bu lafları sana yedireceğim
OYNAT 02:09
Yaşar Okuyan'dan Bahçeli'ye tehdit: Bu lafları sana yedireceğim
Eski Bakan Yaşar Okuyan katıldığı bir programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi tehdit etti. Okuyan, Bahçeli'nin 'Sosyal medya artık taşınması imkansız bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. İnsan şerefine, insan namusuna, insan haysiyetine envai çeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın, bu haliyle varlığı, akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırıdır. Bu konuda iktidar meclise kanun teklifi verdiğinde şimdiden ilan ediyorum. Destek vereceğim' ifadelerini canlı yayında izleyicilere göstererek 'Bu lafları sana yedireceğim' dedi.
Abone Ol Google News
NAFTAyı yerin dibine soktu

NAFTA'yı yerin dibine soktu

​İnsanlık tarihindeki en kötü anlaşmalardan biriydi.
Galatasaray pandemide kayboldu

Galatasaray
pandemide kayboldu

​Sarı kırmızılılar Alanyaspor deplasmanından da eli boş döndü.
Görenler tedavi olmadan ölür!

Görenler tedavi olmadan ölür!

İYİ Parti'li Özeren, Semiha Yıldırım'a saldırdı.
Kayıp büyük!

Kayıp büyük!

​Trabzonspor'dan kritik puan kaybı.
Anadolu'da birinci dalga sürüyor

Anadolu'da birinci dalga sürüyor

​Sağlık Bakanı Koca'dan kritik açıklamalar.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

Türkiye'nin son 24 saatteki bilançosu açıklandı.

Korkutan yükseliş

Korkutan yükseliş

​Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 12 milyonu aştı.
Tarih ve yer<br>belli oldu

Tarih ve yer
belli oldu

​Türkiye Kupası finalinin detayları netleşti.
Müslüman karşıtlığının geldiği nokta

Müslüman karşıtlığının geldiği nokta

​Irkçı adam çocuklarının gözü önünde annelerini öldüresiye dövdü.

​Boğulan mültecilerin çıkarılması için çalışmalar başladı.

​Numan Kurtulmuş'a soruldu: İnşallah daha önce açılır.

Taksici haberinde bugün

Taksici haberinde bugün

Küçücük bebek arabaya kustu diye 400 lira istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.