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CHP liderinin Danışmanı Erdoğan Toprak 'Kararımız net' diyerek açıkladı: Adayımız Kılıçdaroğlu

Seçim tarihinin açıklanmasına rağmen henüz bir aday ismi açıklayamayan Altılı masada aday belirleme süreci başlıyor. Altılı masa toplantısının öncesinde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak, "Kararımız net, bizim adayımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunun dışında da bir kararımız yoktur." dedi.

11:26 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret etti. Seçim tarihinin açıklanmasına rağmen adaylık karmaşasının son bulmadığı Altılı masanın adayının hala belli olamaması eleştirileri beraberinde getirdi.

ALTILI MASADA ADAY BELİRLEME SÜRECİ BAŞLIYOR

Önümüzdeki günlerde bir araya gelecek olan Altılı masanın bu buluşmada adayın kim olacağına ilişkin görüşmelere başlayacağı açıklandı. Altılı Masa toplantısı öncesinde Habertürk'e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak, aday belirleme yöntemini liderlerin belirleyeceğini söyledi.

"ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU"

Toprak,
"Kılıçdaroğlu’nun bir başka ismi önereceği doğru mu?"
sorusuna şöyle cevap verdi:
"Kesinlikle yanlış. Kararımız net, bizim adayımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunun dışında da bir kararımız yoktur. Tabii adayın kim olacağına karar verecek olan da Altılı Masa’daki liderlerdir…"



#Altılı masa
#CHP
#Erdoğan Toprak
#Kemal Kılıçdaroğlu
2 saat önce
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CHP liderinin Danışmanı Erdoğan Toprak 'Kararımız net' diyerek açıkladı: Adayımız Kılıçdaroğlu
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