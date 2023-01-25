CHP liderinin Danışmanı Erdoğan Toprak 'Kararımız net' diyerek açıkladı: Adayımız Kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret etti. Seçim tarihinin açıklanmasına rağmen adaylık karmaşasının son bulmadığı Altılı masanın adayının hala belli olamaması eleştirileri beraberinde getirdi.
Önümüzdeki günlerde bir araya gelecek olan Altılı masanın bu buluşmada adayın kim olacağına ilişkin görüşmelere başlayacağı açıklandı. Altılı Masa toplantısı öncesinde Habertürk'e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak, aday belirleme yöntemini liderlerin belirleyeceğini söyledi.