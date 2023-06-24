CHP listelerinden milletvekili seçilen DP'li Cemal Enginyurt: Millet İttifakı'nın en şansız partisi CHP herkesi milletvekili yaptı

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP için "Millet İttifakı'nın en şansız partisi" dedi.
Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem TBMM vekillerini belirlemek için de sandığa gitti. Ana muhalefet partisi CHP, 169 milletvekiliyle Meclis'te temsil hakkı kazandı. CHP'nin, ittifak ortakları Deva Partisi 14, Saadet Partisi 10, Gelecek Partisi 10, Demokrat Parti 3 ve İYİ Parti ile Türkiye Değişim Partisi 1'er milletvekilliği kazandı. CHP listesinden 6 partinin 39 milletvekili Meclis'e girdi.
Cemal Enginyurt: CHP hem kazanamayan oldu hem herkesi milletvekili yaptı
CHP listelerinden milletvekili seçilen Demokrat Partili Cemal Enginyurt Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Millet İttifakının en şansız partisi CHP olduğunu söyleyen Enginyurt, şunları söyledi: