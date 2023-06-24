CHP listelerinden milletvekili seçilen DP'li Cemal Enginyurt: Millet İttifakı'nın en şansız partisi CHP herkesi milletvekili yaptı

"Hem kazanamayan oldu. Hem herkesi Milletvekili yaptı. Hem de günah keçisi ilan edildi. Ben CHP tabanına ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Memleket ve Millet için büyük fedakarlık yaptılar. Vefa semt adı değildir."