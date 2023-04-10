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CHP listesinden aday gösterilen DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen'in Kılıçdaroğlu ile alay ettiği paylaşımları ortaya çıktı

DEVA Partisi adayı olarak CHP listesinden Mersin milletvekili adayı olan Mehmet Emin Ekmen'in CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile alay eden paylaşımları ortaya çıktı. Ekmen'in paylaşımlarında "Ah Kılıçdaroğlu ah.. Yine mi çuvallamış?, Türkiye'nin en büyük şanssızlığı CHP ve Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandığı belirlendi.

10:50 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
DEVA Partisi adayı olarak CHP listesinden Mersin milletvekili adayı olan Mehmet Emin Ekmen'in geçmiş yıllarda yaptığı Kılıçdaroğlu ile alay eden paylaşımları ortaya çıktı.

DEVA Partisi adayı olarak CHP listesinden Mersin milletvekili adayı olan Mehmet Emin Ekmen'in geçmiş yıllarda yaptığı Kılıçdaroğlu ile alay eden paylaşımları ortaya çıktı.

Siyasi partiler merakla beklenen milletvekili aday listelerini geçtiğimiz gün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden girdi. Parti Meclisi’nde DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’ye yaklaşık 65 kontenjan ayrıldı.

Kontenjanda DEVA ilk sıraya oturdu

CHP, listelerindeki DEVA’lılar şu şekilde:

“Selma Aliye Kavaf Manisa 4. sıra, Sadullah Ergin Ankara 1. bölge 4. sıra, İdris Şahin Ankara 2. bölge 2. sıra, Elif Esen İstanbul 1. bölge 7. sıra, Hasan Karal İstanbul 1. bölge 8. sıra, Evrim Rızvanoğlu İstanbul 2. bölge 8. sıra, Mustafa Yeneroğlu 3. bölge 6. sıra, Sadullah Kısacık Adana 4. sıra, Seda Kaya Öshen İzmir 1. bölge 6. sıra, Mehmet Emin Ekmen Mersin 3. sıra.”

Kılıçdaroğlu ile alay ettiği paylaşımları ortaya çıktı

DEVA Partisi adayı olarak CHP listesinden Mersin milletvekili adayı olan Mehmet Emin Ekmen'in CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile alay eden paylaşımları ortaya çıktı.

Ekmen'in paylaşımlarında
"Ah Kılıçdaroğlu ah.. Yine mi çuvallamış?, Türkiye'nin en büyük şanssızlığı CHP ve Kılıçdaroğlu"
ifadelerini kullandığı belirlendi.



#Mehmet Emin Ekmen
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Deva Partisi
1 saat önce
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