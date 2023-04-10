CHP listesinden aday gösterilen DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen'in Kılıçdaroğlu ile alay ettiği paylaşımları ortaya çıktı

DEVA Partisi adayı olarak CHP listesinden Mersin milletvekili adayı olan Mehmet Emin Ekmen'in geçmiş yıllarda yaptığı Kılıçdaroğlu ile alay eden paylaşımları ortaya çıktı.
Siyasi partiler merakla beklenen milletvekili aday listelerini geçtiğimiz gün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden girdi. Parti Meclisi’nde DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’ye yaklaşık 65 kontenjan ayrıldı.
Kontenjanda DEVA ilk sıraya oturdu
CHP, listelerindeki DEVA’lılar şu şekilde:
Kılıçdaroğlu ile alay ettiği paylaşımları ortaya çıktı
DEVA Partisi adayı olarak CHP listesinden Mersin milletvekili adayı olan Mehmet Emin Ekmen'in CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile alay eden paylaşımları ortaya çıktı.