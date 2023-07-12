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CHP Meclis Üyesi Hasan Gökpınar’dan genel başkanlığa talip olan İmamoğlu’na sert sözler: Sürece zarar verdiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği değişim mesajları karşılık bulmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB CHP Meclis Üyesi Hasan Gökpınar'ın tepkisiyle karşılaştı. Önceki gün gerçekleşen İBB Meclis Toplantısı'nda İmamoğlu'na tepki gösteren Gökpınar, "Siz seçildiğiniz günden beri, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve son olarak genel başkanlık adaylığınız tartışılıyor. Siz İstanbul Belediye Başkanısınız, niye İstanbul halkının gözünün önünde böyle tartışmalara meydan verdiniz, sürece zarar verdiniz." dedi. Gökpınar, değişim sitesi açan İmamoğlu'na "CHP’liler hariç herkes girip CHP’ye hakaret ediyor" sözleriyle yüklendi.

16:31 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İBB CHP Meclis Üyesi Hasan Gökpınar, CHP Genel Başkanlığı'na talip olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İBB CHP Meclis Üyesi Hasan Gökpınar, CHP Genel Başkanlığı'na talip olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim mesajları gönderen ancak bu mesajlarına bir karşılık bulamayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün İBB Meclis Toplantısı'na katıldı.

Değişim isteyen İmamoğlu'na Hasan Gökpınar'dan tepki: Herkes CHP'ye hakaret ediyor

Toplantıda söz alan CHP İBB Meclis üyesi Hasan Gökpınar, değişim isteyen İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu'nun partiye zara verdiğini ifade eden Gökpınar, şunları söyledi:

"Siz seçildiğiniz günden beri, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve son olarak genel başkanlık adaylığınız tartışılıyor. Siz İstanbul Belediye Başkanısınız, niye İstanbul halkının gözünün önünde böyle tartışmalara meydan verdiniz, sürece zarar verdiniz. Geçen hafta iktidar için ‘Değişim’ adı altında bir web sitesi açtınız. CHP’liler hariç herkes girip CHP’ye hakaret ediyor"


#Ekrem İmamoğlu
#Hasan Gökpınar
#İBB
#CHP
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