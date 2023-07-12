CHP Meclis Üyesi Hasan Gökpınar’dan genel başkanlığa talip olan İmamoğlu’na sert sözler: Sürece zarar verdiniz

İBB CHP Meclis Üyesi Hasan Gökpınar, CHP Genel Başkanlığı'na talip olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.
Seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim mesajları gönderen ancak bu mesajlarına bir karşılık bulamayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün İBB Meclis Toplantısı'na katıldı.
Değişim isteyen İmamoğlu'na Hasan Gökpınar'dan tepki: Herkes CHP'ye hakaret ediyor
Toplantıda söz alan CHP İBB Meclis üyesi Hasan Gökpınar, değişim isteyen İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu'nun partiye zara verdiğini ifade eden Gökpınar, şunları söyledi: