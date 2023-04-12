CHP medyasından Muharrem İnce'ye "sahte istifa" operasyonu

Orhan Şimşek’in fotoğrafı kullanılarak Ali Dursun adına yazılan istifa metni sahte çıktı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye CHP kanadından adaylıktan çekilmediği gerekçesiyle tepkilere gelmeye devam ederken bugün, parti kurucu üyesi Ali Dursun adına bir istifa metni yayınlandı. Söz konusu hesapta Genel Disiplin Kurulu üyesi Orhan Şimşek’in fotoğrafı kullanıldı.
Ali Dursun adına istifa metni yayınlandı
Sosyal medya platformu Twitter'da yayınlanan istifa metninde şu ifadelere yer verildi: