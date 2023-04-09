CHP milletvekili aday listesi belli oldu: Gizli yapılması gereken toplantı ifşa edildi

CHP'de milletvekilleri listesi belli oluyor.
Türkiye’nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs’a 35 gün kaldı. Zaman giderek daralırken, siyasi arenada hareketlilik de arttı. Partiler, bugün saat 17.00’a kadar, Yüksek Seçim Kurulu’na milletvekili aday listelerini verecek. CHP kanadında aday belirleme sürecinde kriz yaşandı.
İyi Parti haricindeki muhalefet ittifakı üyeleri, CHP listesinden seçime girme kararı aldı. CHP listelerinden girme kararı alan Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin adaylarına CHP'den 20 kontenjan ayrıldığı belirtiliyor.
Adaylar belirlendi
Bu gelişme sonrası partiler içi çatırdamalar da yaşanırken, listeler kaba taslak son aşamaya geçirildi. Bir diğer yandan, CHP’de görüşmeler sürerken, milletvekili adayları belli olmaya başladı.
Öte yandan, partiler tarafından gizli yapılan, sinyal kesici olarak kullanılan jammer cihazlarına rağmen CHP'nin liste toplantısı içerideki vekiller tarafından fotoğraflanıp sosyal medyada paylaşıldı.
Oğuz Kaan Salıcı
Gamze Akkuş İlgezdi
Fethi Açıkel
Gökhan Günaydın
Birol Aydın (Saadet Partisi)
Ahmet Ersagun Yücel
Elif Esen (DEVA)
Hasan Karal (DEVA)
Cemal Enginyurt (DP)
Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
Ali Gökçek Suat Özçağdaş
Doğan Çakmak
Özcan Baripoğlu
Sevgi Kılıç
Olgun Çelik
Namık Tan
Yunus Emre
Gökan Zeybek
Enis Berberoğlu
Mustafa Kaya (SP)
Yüksel Mansur Kılınç
İsa Mesih Şahin (Gelecek)
Evrim Sızvanoğlu (DEVA)
Berna Sukas
Fuat Yıldırım
Onur Aydın
Işık Öğütçü
Soner Özimer
Mehmet Ali Yüksel
Şaban Karaaslan
Elmas Arus
Engin Altay
Erdoğan Toprak
Türkan Elçi
İlhan Kesici
Zeynel Emre
Medeni Yılmaz (DEVA)
Bülent Kaya (Saadet)
Doğan Demir (Gelecek)
Özgür Karabat
Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
Turan Taşkın Özer
Doruk Bulut
Oğuz Kemal Yakar
Turgay Özcan
Utku Caner Çaykara
Habibe Çiftçioğlu (Gelecek)
Eski bakan, DEVA Partili Sadullah Ergin, Ankara birinci bölgeden aday gösterildi.
Uzun yıllar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapan daha sonra CHP’nin RTÜK üyesi olarak görevine devam eden Okan Konuralp de birinci bölgeden aday gösterilen isimler arasında yer aldı.
Gamze Taşçıer
Deniz Demir
Okan Konuralp
Sadullah Ergin (DEVA)
Aliye Timisi Ersever
Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek)
Deniz Çakır
Kemal Akkurt
Aysun Palalı Köktaş
Elif Topkaya Sevinç
Hüseyin Can Güner
Aycan Günday Koçtürk
Armağan Erdoğan
Yüksel Taşkın
Ahmet Tuncay Özkan
Sevda Erdan Kılıç
Murat Bakan
Ednan Arslan
Seda Kaya (DEVA)
Haydar Altıntaş (DP)
Devrim Barış Çelik
Sefer İpekli
Güldem Atabay
Şahbal Aras
Fulya Akçay
Mehmet Şahin Fırat
Birgül Değirmenci
Gökçe Gökçen
Rıfat Nalbantoğlu
Rahmi Aşkın Türeli
Mahir Polat
Salih Uzun (DP)
Deniz Yücel
Mustafa Bilici (Gelecek Partisi)
Hüseyin Sezer
Esin Doğan Metin
Altan İnanç
Emine Helin İnan Kınay
Ayten Gülsever
Nurşen Balcı
Burak Kotan
Sururi Corabatur
Cavit Arı
Aliye Coşar
Mustafa Erdem
Şereffettin Kılıç (Saadet)
Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek)
Murat Özçelik
Ercüment Taşdemir
Nilüfer Deveci
Vahap Tuncer
Sibel Gezen
Ramiz Atakan
Emrah Yurtlak
Zehra Milli
Hatice Kübra Turan
Müge Gezginci Uysal
Mehmet Gök
Seyit Torun
Mustafa Adıgüzel
Ahmet Toklucuoğlu
Cengiz Okur
Nilgün Yılmaz
Soner Görgül
Orhan Sümer
Müzeyyen Şevkin
Burhannetin Bulut
Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)
Ayhan Barut
Berke Duvan
Hüseyin Keser
Erkan Karakaya
Orhan Toplum
Kübra Özbiçer
Ahmet Korkmaz
Sercan Polat
Murat Öztanrıöver
Ebru Yılmaz
Elife Müftüoğlu
Aşkın Genç
Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)
Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)
Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)
Ümit Özer
Özgen Aydıncak
Ali Çetinkaya
Onur Sergen Doğan
İbrahim Kağan
Niyazi Ünalmış
Vecdi Gündoğdu
Fahri Özkan
Hatice Gül Bingöl
Ali Mahir Başarır
Gülcan Kış
Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi)
Talat Dinçer
Hasan Ufuk Çakır
Emre Yılmaz
Nürsen Yücesoy Temizkan
Leyla Serin Kırık
Ahmet Yorgun
Mehmet Gültekin Uğur
Şerife Arıcı
Güven Kocabıyık
Neslihan Çelebi
Mahmut Tanal
Müslüm Cengizhan Akalın
Ahmet Tüysüz (DEVA Partisi)
Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)
İbrahim Direk
Süleyman Gök
Ali Fethi Gürler
Abdullah Direk
Müslüm Şikak
Adnan Tüysüz
Abdulkadir Çetin