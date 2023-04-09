CHP milletvekili aday listesi belli oldu: Gizli yapılması gereken toplantı ifşa edildi

Yedili koalisyonda kriz giderek tırmanıyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden süreçte yaşanan skandallar sonrası dün gece de 'milletvekili aday listeleri' krizi patlak verdi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi'nin isteklerini yerine getirmek için büyük çaba sarf etmesi, kendi partisinde tepkilere neden oldu. Durumdan rahatsız olan CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın, toplantıyı bağıra çağıra terk ettiği iddia edildi.