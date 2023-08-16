Genel başkanlıktan çark eden İmamoğlu'na CHP'li Tezcan'dan destek: Değişim çağrısında ne kadar samimi olduğunu gösterdi

CHP'li Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatıp çark eden İmamoğlu'na 'samimi' diyerek arka çıktı.
CHP’de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geri adım attı. Geride kalan gün Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu,
"Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum"
diyerek İBB adaylığına göz kırptı.
İmamoğlu genel başkanlıktan çark etti dümeni İstanbul'a kırdı: Adayım demedim
İmamoğlu genel başkanlıktan çark etti dümeni İstanbul'a kırdı: Adayım demedim
İmamoğlu'nun rotayı CHP genel başkanlık koltuğundan İBB adaylığına çevirmesi kulislerde,
"CHP'deki değişim rüzgarı delege duvarına çarparak sona erdi, İmamoğlu havlu attı"
yorumlarına neden oldu.
İmamoğlu, sözlerinin devamında
, "İstanbul’u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. Ben 'Adayım' demedim, 'Yola çıkıyorum' dedim"
diyerek kendisine yöneltilen eleştirileri savuşturmaya çalıştı.
CHP Milletvekili Bülent Tezcan: Ekrem İmamoğlu değişim çağrısında ne kadar samimi olduğunu gösterdi
CHP Milletvekili Bülent Tezcan: Ekrem İmamoğlu değişim çağrısında ne kadar samimi olduğunu gösterdi
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İmamoğlu'nun çıkışına ilişkin Duvar'a yaptığı açıklamada,
"Olumlu ve doğru karar. Bu açıklama İmamoğlu’nun değişim çağrısında ne kadar samimi olduğunu gösterdi."
ifadelerini kullandı.
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15 dakika önce