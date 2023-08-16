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Genel başkanlıktan çark eden İmamoğlu'na CHP'li Tezcan'dan destek: Değişim çağrısında ne kadar samimi olduğunu gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, delege yapılanması nedeniyle genel başkanlık koltuğuna oturamayacağını anlayınca İstanbul seçimlerine adaylığını açıklamıştı. İmamoğlu, "Ben 'Adayım' demedim, 'Yola çıkıyorum' dedim" diyerek kendisine yöneltilen eleştirileri savuşturmaya çalıştı. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP liderine karşı isyan bayrağı açan İmamoğlu'nun 'samimi' olduğunu savunup, "Olumlu ve doğru karar. Bu açıklama İmamoğlu’nun değişim çağrısında ne kadar samimi olduğunu gösterdi." dedi.

18:51 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP'li Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatıp çark eden İmamoğlu'na 'samimi' diyerek arka çıktı.

CHP'li Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatıp çark eden İmamoğlu'na 'samimi' diyerek arka çıktı.

CHP’de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geri adım attı. Geride kalan gün Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu,
"Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum"
diyerek İBB adaylığına göz kırptı.
CHP'de değişim rüzgarı kısa sürdü: Ekrem İmamoğlu İBB adaylığına yeniden göz kırptı
CHP'de değişim rüzgarı kısa sürdü: Ekrem İmamoğlu İBB adaylığına yeniden göz kırptı

CHP’de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geri adım attı. Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığına göz kırptı. İmamoğlu'nun rotayı CHP genel başkanlık koltuğundan İBB adaylığına çevirmesi kulislerde, "CHP'deki değişim rüzgarı delege duvarına çarparak sona erdi, İmamoğlu havlu attı" yorumlarına neden oldu. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından partinin yenilginin sorumluluğunu üstlenemediğini belirten İmamoğlu, "CHP, ikinci parti olmakla övünmemeli. Asla durumu idare edemez" dedi.

İmamoğlu genel başkanlıktan çark etti dümeni İstanbul'a kırdı: Adayım demedim

İmamoğlu'nun rotayı CHP genel başkanlık koltuğundan İBB adaylığına çevirmesi kulislerde,
"CHP'deki değişim rüzgarı delege duvarına çarparak sona erdi, İmamoğlu havlu attı"
yorumlarına neden oldu.
İmamoğlu, sözlerinin devamında
, "İstanbul’u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. Ben 'Adayım' demedim, 'Yola çıkıyorum' dedim"
diyerek kendisine yöneltilen eleştirileri savuşturmaya çalıştı.

CHP Milletvekili Bülent Tezcan: Ekrem İmamoğlu değişim çağrısında ne kadar samimi olduğunu gösterdi

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İmamoğlu'nun çıkışına ilişkin Duvar'a yaptığı açıklamada,
"Olumlu ve doğru karar. Bu açıklama İmamoğlu’nun değişim çağrısında ne kadar samimi olduğunu gösterdi."
ifadelerini kullandı.


#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Bülent Tezcan
15 dakika önce
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