Genel başkanlıktan çark eden İmamoğlu'na CHP'li Tezcan'dan destek: Değişim çağrısında ne kadar samimi olduğunu gösterdi

28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra “değişim” sloganıyla yola çıkan İmamoğlu, CHP’deki delege seçimlerinden umduğunu bulamayınca dümeni İBB’ye kırdı. Dün yol haritasını açıklayan İmamoğlu, aday olduğunu ilan etmese de “İstanbul’u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. 2019’da olduğu gibi, CHP’li yol arkadaşlarımla, farklı partilere gönül veren İstanbullularla tekrar İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum” diyerek yerel seçimde adaylık işareti verdi.