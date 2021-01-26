Gündem CHP Milletvekili Çelebiden Kaftancıoğlunun sözlerine FETÖ imalı cevap
POLİTİKA

CHP Milletvekili Çelebi’den Kaftancıoğlu’nun sözlerine FETÖ imalı cevap

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Kemal Kılıçdaroğlu’na yazdığı mektupta “Kaftancıoğlu Atatürk’ü ağzına almıyor. Partiye üye olmaması gerekiyor” sözleriyle şikayette bulunmuştu. Katıldığı bir televizyon programında buna “Atatürk'le sorunu olanla dostluk dahi yapmam” sözleriyle yanıt veren CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’na, Çelebi’den FETÖ göndermeli cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelebi, Kaftancıoğlu’nun kendisi ile tanışıklığına dair anlattıklarının doğru olmadığını belirterek, Kaftancıoğlu’nun FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesine verdiği demecin fotoğrafını paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Ali Çelebi ve Canan Kaftancıoğlu
Mehmet Ali Çelebi ve Canan Kaftancıoğlu

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Kılıçdaroğlu’na HDP ile yürütülen ittifaktan rahatsız olduklarını içeren bir mektup kaleme almış “Başka bir yol yokmuş gibi Kürt kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP’li siyasi elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz” demişti.

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Çelebi ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nu da şikayet ederek “Partiye üye bile olmaması gerekiyor, çünkü Atatürk’ün adını ağzına almıyor” demişti. Bu sözler Halk TV yayınına katılan Kaftancıoğlu’nu soruldu.

Kaftancıoğlu da "Ben il başkanı olmadan önce CHP’nin parti meclisi üyesiydim. Mehmet Ali Bey’in Silivri’den tahliye olduktan sonra ilk ziyaret ettiği yerlerden biri benim evimdi. Sayın Çelebi’nin benim Atatürk ile sorunum olduğunu düşündüğünü sanmıyorum. Kendisi ile çelişir” şeklinde yanıt verdi.

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CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Kaftancıoğlu’nun kendisi için “Önceden sorunu yoktu şimdi mi oldu?” bağlamındaki sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu’na ziyaretinin Ümit Kaftancıoğlu’nun anmasına katılmak için olduğu ve bu şekilde Kaftancıoğlu’nu tanıdığını belirten Çelebi, “Cezaevinden tanımam. Aynı PM’de görev yaptığı birini cezaevinde zannetmesi trajikomik. Abimle tanışıklığı sebebiyle evine bir kez gittim. Davalardaki konumuna gelince aşağıdadır” diyerek, Kaftancıoğlu’nun FETÖ’nün Zaman gazetesine verdiği demeçin görüntüsünü paylaştı.

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