CHP Milletvekili Çelebi’den Kaftancıoğlu’nun sözlerine FETÖ imalı cevap

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Kılıçdaroğlu’na HDP ile yürütülen ittifaktan rahatsız olduklarını içeren bir mektup kaleme almış “Başka bir yol yokmuş gibi Kürt kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP’li siyasi elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz” demişti.

GÜNDEM CHP’li vekillerden parti yönetimine HDP tepkisi: Terörle arasına mesafe koymayan HDP ile birlikteliği kabul etmiyoruz

Çelebi ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nu da şikayet ederek “Partiye üye bile olmaması gerekiyor, çünkü Atatürk’ün adını ağzına almıyor” demişti. Bu sözler Halk TV yayınına katılan Kaftancıoğlu’nu soruldu.

Kaftancıoğlu da "Ben il başkanı olmadan önce CHP’nin parti meclisi üyesiydim. Mehmet Ali Bey’in Silivri’den tahliye olduktan sonra ilk ziyaret ettiği yerlerden biri benim evimdi. Sayın Çelebi’nin benim Atatürk ile sorunum olduğunu düşündüğünü sanmıyorum. Kendisi ile çelişir” şeklinde yanıt verdi.

REKLAM

GÜNDEM Atatürk CHP'yi böldü: Canan Kaftancıoğlu'nun sözleri sonrası CHP birbirine girdi

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Kaftancıoğlu’nun kendisi için “Önceden sorunu yoktu şimdi mi oldu?” bağlamındaki sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Katledilen aydınımız Ümit Kaftancıoğlu anmasına katılıp,gelini olduğu için hanımefendiyi tanıdım.

Cezaevinden tanımam.

Aynı PM’de görev yaptığı birini cezaevinde zannetmesi trajikomik.

Abimle tanışıklığı sebebiyle evine bir kez gittim.

Davalardaki konumuna gelince aşağıdadır https://t.co/lbXZwnAuXU pic.twitter.com/mHkYnUHR9g — Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) January 26, 2021

Kaftancıoğlu’na ziyaretinin Ümit Kaftancıoğlu’nun anmasına katılmak için olduğu ve bu şekilde Kaftancıoğlu’nu tanıdığını belirten Çelebi, “Cezaevinden tanımam. Aynı PM’de görev yaptığı birini cezaevinde zannetmesi trajikomik. Abimle tanışıklığı sebebiyle evine bir kez gittim. Davalardaki konumuna gelince aşağıdadır” diyerek, Kaftancıoğlu’nun FETÖ’nün Zaman gazetesine verdiği demeçin görüntüsünü paylaştı.

REKLAM