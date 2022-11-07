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POLİTİKA

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.

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