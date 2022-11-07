​CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.
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