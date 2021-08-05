CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban yangın afetini PR çalışmasına çevirip sms attı

Türkiye, bir haftadır yurdun farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Gece gündüz demeden alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba gösterilirken, bu mücadeleye yönelik asılsız söylemlerle algı operasyonu yürütülüyor.
VATANDAŞLARA SMS ATTI
CHP'li vekiller, birbiri ardına yaptığı asılsız açıklamaların ardından şimdi de yangın afeti üzerinden ayrımcı bir dille PR çalışması yaptı.
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, vatandaşların telefonuna gönderdiği mesajla hükümetin kendilerini yalnız bıraktığını savundu. Alban mesajında şu ifadeleri kullandı:
- Çok değerli Muğlalılar; Şu anda Muğla olarak büyük bir yangın felaketi yaşıyoruz. Bir haftadır görüyoruz ki AK Parti iktidarından hükümetten bize bir fayda yok. Bu yangını Muğlalılar olarak biz söndüreceğiz. Bu kötü günleri hep birlikte, dayanışma içinde atlatacağız.