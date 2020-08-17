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Gündem CHP MYKsı İncenin disipline gönderilmesini oylayacak
POLİTİKA

CHP MYK'sı İnce'nin disipline gönderilmesini oylayacak

CHP MYK'sı İnce'nin disipline gönderilmesini oylayacak

Muharrem İnce'nin CHP'yi hedef alan açıklamaları ve yeni bir hareket başlatacağını duyurmasından sonra gözler bugün toplanacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısına çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay sonrası yeni parti yönetimiyle ikinci kez bir araya geliyor. Toplantıda CHP'nin, Muharrem İnce'ye yönelik tavrı daha kesin çizgilerle belirlenecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce
Muharrem İnce

Canlı yayında partisine ağır eleştirilerde bulunan, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde “Kazanamayayım diye her şeyi yaptılar” diyen Muharrem İnce’nin açıklamalarının yankıları sürüyor.

CHP’den ayrılmayacağını ancak 4 Eylül’de Sivas’tan yeni bir hareket başlatacağını duyuran İnce’nin söylemleri parti yönetiminin ana gündeminde.

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DİSİPLİN KURULU’NA VERİLECEK Mİ?

Bugün toplanacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, mevcut CHP yönetiminin Muharrem İnce’ye yönelik tavrı daha kesin çizgilerle belirlenecek.

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Kemal Kılıçdaroğlu, “Muharrem İnce’yi disipline vermeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Bu aşamada hayır” yanıtını vermiş; “Peki hangi aşamada?” sorusunu ise “Partiye zarar veren hiç kimseyi partide tutmak istemeyiz” şeklinde yanıtlamıştı.

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