CHP Öcalan'ın 'fesih' çağrısı sonrası olağanüstü toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), terörist başı Abdullah Öcalan'ın PKK'nın feshedilmesi çağrısı üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.
DEM Parti İmralı heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaştı.
1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır" diyen terörist başı, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısını yaptı.
CHP 'fesih' çağrısı sonrası olağanüstü toplandı
Parti genel merkezindeki toplantı, saat 19.00'da başladı.
Edinilen bilgiye göre, MYK'de DEM Parti heyetinin, İmralı'yı üçüncü kez ziyaretinin ardından İstanbul'da düzenlediği, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajının okunduğu basın toplantısı değerlendirilecek.
Toplantının ardından gerçekleştirilen değerlendirmeye ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.