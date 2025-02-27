CHP Öcalan'ın 'fesih' çağrısı sonrası olağanüstü toplandı

1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır" diyen terörist başı, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısını yaptı.