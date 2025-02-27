Gözler saat 17'de: DEM Parti'nin İmralı ile görüşmesi sona erdi

Heyet, İmralı ziyaretinin ardından açıklama yapacak.
İmralı’dan tarihi silah bırakma çağrısının bugün yapılması bekleniyor. 7 kişilik heyet, İmralı’da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmenin ardından heyet dönüş yoluna geçti. Heyetin saat 17.00'de İstanbul'da açıklama yapması bekleniyor.
DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre; 3'üncü görüşme için İmralı'ya giden heyet genişledi. İlk iki görüşmede yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili
Sırrı Süreyya Önder
'in yanında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve avukatlar da heyette bulundu.
7 kişilik heyet
7 kişilik heyet
Açıklamada,
"Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adasına doğru yola çıkmıştır"
denildi.
Sona erdi
Sona erdi
Heyet İmralı'daki görüşme sonrası dönüşe geçti. Akşam saatlerinde açıklama yapılması bekleniyor.
Tarihi çağrı bekleniyor
Tarihi çağrı bekleniyor
Heyetin İmralı'ya ziyaretinin ardından kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.
DEM Parti, açıklamanın saat 17.00'da İstanbul'da yapılacağını bildirdi.
- Edinilen bilgiye göre; Öcalan'ın bir sayfalık mesajında örgütü feshettiğiyle birlikte "gelinen aşamada silahlı mücadelenin bir anlamı kalmadığı ve bu dönemin bittiği" vurgusu da bulunacak.
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