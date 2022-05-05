Gündem CHP PM Üyesi Gökhan Günaydından altılı masa ile ilgili itiraf Siyaset taktikle yürür
POLİTİKA

CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın'dan altılı masa ile ilgili itiraf: Siyaset taktikle yürür

Adaylık karmaşasının son bulmadığı Millet İttifakı üyelerinden çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından altılı masa ile ilgili paylaşımda bulunan CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretine dikkat çekerek itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. "Otobüse binenler, inenler olacaktır." diyen Günaydın, "Siyaset taktikle yürür" diye ekledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP PM Üyesi Gökhan Günaydından altılı masa ile ilgili itiraf: Siyaset taktikle yürür
Gökhan Günaydın

CHP öncülüğünde toplanan 6 muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı tartışmaları sürerken partililerin birbirinden bağımsız açıklamaları da devam ediyor. CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'dan adaylık bilmecesinin son bulmadığı altılı masaya ilişkin itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretine vurgu yapan Günaydın, "Otobüse binenler, inenler olacaktır. Siyaset ideoloji, strateji ve taktik üçlemesiyle yürür." açıklamasında bulundu.

CHP'Lİ GÖKHAN GÜNAYDIN: SİYASET TAKTİKLE YÜRÜR

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gökhan Günaydın'ın açıklaması şöyle:

"Altılı masada AKP’nin eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı varken, eski Adalet Bakanı vb birçokları bu partilerde görev yaparken, otobüse binenler üzerinden gündem yaratmak ilginç doğrusu. Otobüse binenler, inenler olacaktır. Siyaset ideoloji, strateji ve taktik üçlemesiyle yürür."

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