CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın'dan altılı masa ile ilgili itiraf: Siyaset taktikle yürür

CHP öncülüğünde toplanan 6 muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı tartışmaları sürerken partililerin birbirinden bağımsız açıklamaları da devam ediyor. CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'dan adaylık bilmecesinin son bulmadığı altılı masaya ilişkin itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretine vurgu yapan Günaydın, "Otobüse binenler, inenler olacaktır. Siyaset ideoloji, strateji ve taktik üçlemesiyle yürür." açıklamasında bulundu.
CHP'Lİ GÖKHAN GÜNAYDIN: SİYASET TAKTİKLE YÜRÜR
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gökhan Günaydın'ın açıklaması şöyle:
"Altılı masada AKP’nin eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı varken, eski Adalet Bakanı vb birçokları bu partilerde görev yaparken, otobüse binenler üzerinden gündem yaratmak ilginç doğrusu. Otobüse binenler, inenler olacaktır. Siyaset ideoloji, strateji ve taktik üçlemesiyle yürür."
Altılı masada AKP’nin eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı varken, eski Adalet Bakanı vb birçokları bu partilerde görev yaparken, otobüse binenler üzerinden gündem yaratmak ilginç doğrusu.
Otobüse binenler, inenler olacaktır.
Siyaset ideoloji, strateji ve taktik üçlemesiyle yürür..
Altılı masada AKP’nin eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı varken, eski Adalet Bakanı vb birçokları bu partilerde görev yaparken, otobüse binenler üzerinden gündem yaratmak ilginç doğrusu.