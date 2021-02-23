CHP Sakarya teşkilatından 120 kişi istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 vekilin istifasını açıklamasının ardından başlayan 'istifa dalgası' her geçen gün büyüyor.
Bolu ve İzmir'in ardından Sakarya'dan da istifa haberi geldi. 120 CHP'li, partiden istifa etti. İstifa eden isimlerin, Muharrem İnce'nin partileştirme kararı aldığı Memleket Hareketi'ne katılması bekleniyor.
Parti yönetimi engellemeye çalışıyor
Öte yandan CHP Antalya teşkilatından bir grubun, Ankara'da parti yönetimi ile görüştüğü, rahatsızlıklarını dile getirdiği belirtiliyor.
- Örgütlerinden gelen şikayetler arasında parti politikaları, ittifaklar ve teşkilatların şikayetlerinin dikkate alınmaması bulunuyor.