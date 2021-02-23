Gündem CHP Sakarya teşkilatından 120 kişi istifa etti
POLİTİKA

CHP Sakarya teşkilatından 120 kişi istifa etti

CHP içindeki istifa dalgası her geçen gün büyüyor. Bolu ve İzmir'in ardından, CHP Sakarya il örgütünden 120 kişi istifa etti. İstifa edenlerin, Muharrem İnce'nin partileştirme kararı aldığı Memleket Hareketi'ne katılması bekleniyor.

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CHP Sakarya İl Başkanlığı
CHP Sakarya İl Başkanlığı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 vekilin istifasını açıklamasının ardından başlayan 'istifa dalgası' her geçen gün büyüyor.

Bolu ve İzmir'in ardından Sakarya'dan da istifa haberi geldi. 120 CHP'li, partiden istifa etti. İstifa eden isimlerin, Muharrem İnce'nin partileştirme kararı aldığı Memleket Hareketi'ne katılması bekleniyor.

Parti yönetimi engellemeye çalışıyor

Öte yandan CHP Antalya teşkilatından bir grubun, Ankara'da parti yönetimi ile görüştüğü, rahatsızlıklarını dile getirdiği belirtiliyor.

  • Örgütlerinden gelen şikayetler arasında parti politikaları, ittifaklar ve teşkilatların şikayetlerinin dikkate alınmaması bulunuyor.

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