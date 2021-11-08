CHP şehit yakınına küfreden İyi Parti'li Lütfü Türkkan'a sahip çıktı: Provokasyon var

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı bitiminde CHP'li Öztrak basın toplantısı düzenledi.
Öztrak'a, "İYİ Parti'nin, Lütfü Türkkan kararını nasıl değerlendiriyorsunuz; tepkiler üzerine grup başkanvekilliğinden istifa etti. Sizce bu adım yeterli mi?" sorusu soruldu.
CHP'DEN İLK AÇIKLAMA
Türkkan'a bir kelime bile tepki göstermeyen Öztrak, "Provokasyon var, savcılar provokasyonla ilgili soruşturma açtı mı?" diyerek mağdur şehit yakınını suçladı.
'PROVOKASYON VAR' DEDİ ŞEHİT YAKININI SUÇLADIÖztrak, "Önce şunu söyleyeyim bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir’de yaşayan bir vatandaş, kalkıyor Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. Artık hepimizin bu tür provokasyonlara karşı çok daha dikkatli olması gerek. Konuyla ilgili süreç İYİ Parti’de yürümektedir. Kendilerinin takdiri ile de gerekenler yapılmaktadır. Burada şu soruyu sormak istiyorum; provokasyonla ilgili cumhuriyet savcıları herhangi bir soruşturma açmış mıdır?" ifadelerini kullandı.