CHP "soykırım" ifadesini kullanan Biden'ı değil hükümeti suçladı

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'Turistim, çifte vatandaşım' dedi: Belge gösteremeyince ceza yedi

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek yürüyüşe çıkan ve turist olduğunu söyleyen Yusuf Karabulut (32) ceza yememek için bekçilere direndi. Turist ve çifte vatandaş olduğunu söyleyerek, tarih turuna çıktığını iddia eden Karabulut, belge gösteremeyince ceza yedi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bunu gazeteye verirseniz sizi mahkemeye vereceğim" şeklinde tepki gösteren Karabulut'a, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 TL ceza kesildi.