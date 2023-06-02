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CHP Sözcüsü Faik Öztrak CHP'de yeni MYK'nın tarihini duyurdu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında, yeni Merkez Yönetim Kurulu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Genel Başkanımız yeni MYK'yı hafta sonu yapılacak Parti Meclisi toplantısının ardından belirleyecektir" dedi.

13:05 . 2/06/2023 Cuma
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de hareketlilik yaşanmıştı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ardından ise İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü.

Görüşmelerin ardından CHP MYK’sı seçimden sonraki ilk toplantısında MYK üyelerinin tamamının istifa ettiği ve Kılıçdaroğlu'nun da istifaları kabul ettiği belirtilmişti.

MYK istifalarının ardından ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak bugün önemli açıklamalarda bulundu. Öztrak, yeni MYK'nın Parti Meclisi toplantısından sonra belirleneceğini kaydetti. Öztrak, ayrıca Olağan Kongre sürecinin de Parti Meclisi'nde gündeme geleceğini ifade etti.

Öztrak, "Mevcut MYK üyelerinin işlerin aksamaması adına yeni MYK belirlenene kadar görevlerine devam edecektir. Dünkü toplantımızda Olağan Kongre takvimimizi de ele aldık. Kongre ile karar hafta sonu yapılacak olan Parti Meclisi'nde değerlendirilecek. Bu değerlendirmeleri de dikkate alarak yeni Merkez Yönetim Kurulumuz bunun kararını verecektir" ifadelerini kullandı.




#CHP
#Faik Öztrak
#MYK
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