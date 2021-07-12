Gündem Faik Öztrak HDP mitinginde konuşma yapan CHPli Tunç Soyere arka çıktı Davete icabet etti
POLİTİKA

Faik Öztrak HDP mitinginde konuşma yapan CHP'li Tunç Soyer'e arka çıktı: Davete icabet etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Tunç Soyer, geçtiğimiz hafta İzmir'de 'HDP'ye destek' gerekçesiyle düzenlenen mitingde konuşma yapmış ve 'birlik olma' çağrısında bulunmuştu. Konuya ilişkin bugün düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, mitingin CHP tarafından düzenlenmediğini, Tunç Soyer'in de davete icabet ettiğini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Sözcüsü ​Faik Öztrak HDP mitinginde konuşma yapan CHPli Tunç Soyere arka çıktı: Davete icabet etti
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle geçtiğimiz günlerde açılan dava, İzmir'de HDP öncülüğünde düzenlenen mitingle protesto edilmişti.

Terörist başı Abdullah Öcalan için "özgürlük" naralarının atıldığı mitingde, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer de söz almıştı.

HDP ile ortak mitingde "birlik" çağrısı

Soyer burada yaptığı konuşmada, ''Yola çıkarken İzmir’in emek ve demokrasi güçlerini büyüteceğiz demiştik. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Enerjimiz yerinde, gücümüz, kuvvetimiz yerinde. Sonuna kadar hep beraberiz'' diyerek birlik çağrısı yapmıştı.

Öztrak: "Soyer davete icabet etti"

Bugün düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen, "Hafta sonu İzmir'de Emek ve Demokrasi Güçlerinin mitingi oldu. HDP'li isimler de katıldı, Sayın Tunç Soyer'in de orada bir konuşması oldu. İktidar kanadından HDP ve CHP'nin ortak mitingi olarak değerlendirildi. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna karşılık

CHP SözcüsüFaik Öztrak, CHP'nin düzenlediği bir miting olmadığını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının da davete icabet ettiğini söyledi.

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