Faik Öztrak HDP mitinginde konuşma yapan CHP'li Tunç Soyer'e arka çıktı: Davete icabet etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle geçtiğimiz günlerde açılan dava, İzmir'de HDP öncülüğünde düzenlenen mitingle protesto edilmişti.

Terörist başı Abdullah Öcalan için "özgürlük" naralarının atıldığı mitingde, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer de söz almıştı.

HDP ile ortak mitingde "birlik" çağrısı

Soyer burada yaptığı konuşmada, ''Yola çıkarken İzmir’in emek ve demokrasi güçlerini büyüteceğiz demiştik. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Enerjimiz yerinde, gücümüz, kuvvetimiz yerinde. Sonuna kadar hep beraberiz'' diyerek birlik çağrısı yapmıştı.

Öztrak: "Soyer davete icabet etti"

Bugün düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen, "Hafta sonu İzmir'de Emek ve Demokrasi Güçlerinin mitingi oldu. HDP'li isimler de katıldı, Sayın Tunç Soyer'in de orada bir konuşması oldu. İktidar kanadından HDP ve CHP'nin ortak mitingi olarak değerlendirildi. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna karşılık

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CHP SözcüsüFaik Öztrak, CHP'nin düzenlediği bir miting olmadığını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının da davete icabet ettiğini söyledi.

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