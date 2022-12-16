CHP Sözcüsü Faik Öztrak İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuştu: Nerede yazıldığı belli olmayan senaryolarla adayımız belirlenemez

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararı sonrası cumhurbaşkanlığına aday olacak şeklinde yapılan yorumlara CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak cevap verdi. Basın toplantısında konuşan Öztrak, "Genel başkanların ortak iradesiyle belirlenecek" dedi.
'SENARYOLARLA ADAYIMIZ BELİRLENEMEZ'
CHP'li Öztrak, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Biz söylemekten usandık, siz sormaktan usanmadınız. Sürecin nasıl işleyeceği net. Kural bellidir usül bellidir. Altılı masada yer alan genel başkanların ortak iradesiyle belirlenecek. Nerede yazıldığı belli olmayan siyaset mühendisliği senaryolarıyla hiç bir zaman belirlenmeyecek" ifadelerini kullandı.