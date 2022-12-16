Gündem CHP Sözcüsü Faik Öztrak İmamoğlunun cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuştu Nerede yazıldığı belli olmayan senaryolarla adayımız belirlenemez
POLİTİKA

CHP Sözcüsü Faik Öztrak İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuştu: Nerede yazıldığı belli olmayan senaryolarla adayımız belirlenemez

CHP Sözcüsü Fait Öztrak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik yorumlara cevap verdi. Öztrak basın toplantısında İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin, "Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı liderler tarafından belirlenecek. Nerede yazıldığı belli olmayan siyaset mühendisliği senaryolarıyla hiç bir zaman belirlenmeyecek" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak İmamoğlunun cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuştu: Nerede yazıldığı belli olmayan senaryolarla adayımız belirlenemez
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararı sonrası cumhurbaşkanlığına aday olacak şeklinde yapılan yorumlara CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak cevap verdi. Basın toplantısında konuşan Öztrak, "Genel başkanların ortak iradesiyle belirlenecek" dedi.

'SENARYOLARLA ADAYIMIZ BELİRLENEMEZ'

CHP'li Öztrak, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Biz söylemekten usandık, siz sormaktan usanmadınız. Sürecin nasıl işleyeceği net. Kural bellidir usül bellidir. Altılı masada yer alan genel başkanların ortak iradesiyle belirlenecek. Nerede yazıldığı belli olmayan siyaset mühendisliği senaryolarıyla hiç bir zaman belirlenmeyecek" ifadelerini kullandı.
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