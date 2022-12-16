CHP Sözcüsü Faik Öztrak İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuştu: Nerede yazıldığı belli olmayan senaryolarla adayımız belirlenemez CHP Sözcüsü Fait Öztrak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik yorumlara cevap verdi. Öztrak basın toplantısında İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin, "Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı liderler tarafından belirlenecek. Nerede yazıldığı belli olmayan siyaset mühendisliği senaryolarıyla hiç bir zaman belirlenmeyecek" ifadelerini kullandı.

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