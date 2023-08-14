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CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Yerel seçimlerde tarih yazacağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasında yerel seçimlere de değinen Öztrak, tarih yazacaklarını iddia etti. Öztrak, "Milletimiz mayıs seçimlerinde ilk vizeyi verdi son icazeti ise bu seçimle verecek." ifadelerini kullandı.

17:02 . 14/08/2023 Pazartesi
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde MYK sonrası düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Genel seçimlerde yaşadıkları hezimeti unutan Öztrak, zafer mesajı verdi.

'Yönettiğimiz kentlere yenilerini ekleyeceğiz'

Öztrak,
"İlçe Kongrelerimizi hızla tamamlıyoruz. İl kongrelerimizin ardından da kurultayımızı yapacağız. Kurultayımızı yapacak ve yenilenmenin heyecanıyla, yeni kadrolarla bugün başarıyla yönettiğimiz kentlerimize yerel seçimde yenilerini ekleyeceğiz. Sahada olacağız. Sokak sokak vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. En ücra köye kadar gideceğiz. Çalınmadık kapı koymayacağız."
dedi.

'Seçimlerde tarih yazacağız'

Oylarını 35 milyona çıkaracaklarını iddia eden Öztrak,
"Mayıs Genel Seçimleri ile başlayan seçim süreci, yerel yönetim seçimleriyle bitecek. Milletimiz mayıs seçimlerinde ilk vizeyi verdi, son icazeti ise bu seçimle verecek. İlk seçimin sonucunu ve faturasını hep birlikte yaşayarak gördük. Yerel seçimden sonra milletimizin daha beterini yaşamaması için var gücümüzle sahada olacağız. Mahalli idare seçimlerinde tarih yazacağız. Bu gidişe dur diyeceğiz."
ifadelerini kullandı.

CHP'nin Çekmeköy'deki kongresinde Eren Erdem'e tepki: CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir
CHP'nin Çekmeköy'deki kongresinde Eren Erdem'e tepki: CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir

CHP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Kip, Eren Erdem'in Divan Başkanlığını yaptığı Çekmeköy Kongresinde parti yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı. Seçim mağlubiyetinin ardından Kılıçdaroğlu tarafından parti içindeki medya ve basın işlerinin başına getirilen Eren Erdem'e zehir zemberek sözlerle yüklenen Kip, "Sizin varlığınız adil değil. Biraz daha sert konuşayım sizin varlığınız benim için meşru değil. Siz kurultaya giderken atanmış bir MYK üyesisiniz" dedi. Kip, Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak isteyen yönetime ve Eren Erdem'e yönelik, "Dolayısıyla bakın size söylüyorum sayın örgüt, bu partinin sokağını bilmeyen, külünü yutmayan, içimizden çıkanları seçtirmeyecekseniz CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir." ifadelerini kullandı.


#CHP
#Faik Öztrak
#Seçim
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