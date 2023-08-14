CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Yerel seçimlerde tarih yazacağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde MYK sonrası düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Genel seçimlerde yaşadıkları hezimeti unutan Öztrak, zafer mesajı verdi.
'Yönettiğimiz kentlere yenilerini ekleyeceğiz'
'Yönettiğimiz kentlere yenilerini ekleyeceğiz'
Öztrak,
"İlçe Kongrelerimizi hızla tamamlıyoruz. İl kongrelerimizin ardından da kurultayımızı yapacağız. Kurultayımızı yapacak ve yenilenmenin heyecanıyla, yeni kadrolarla bugün başarıyla yönettiğimiz kentlerimize yerel seçimde yenilerini ekleyeceğiz. Sahada olacağız. Sokak sokak vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. En ücra köye kadar gideceğiz. Çalınmadık kapı koymayacağız."
dedi.
'Seçimlerde tarih yazacağız'
'Seçimlerde tarih yazacağız'
Oylarını 35 milyona çıkaracaklarını iddia eden Öztrak,
"Mayıs Genel Seçimleri ile başlayan seçim süreci, yerel yönetim seçimleriyle bitecek. Milletimiz mayıs seçimlerinde ilk vizeyi verdi, son icazeti ise bu seçimle verecek. İlk seçimin sonucunu ve faturasını hep birlikte yaşayarak gördük. Yerel seçimden sonra milletimizin daha beterini yaşamaması için var gücümüzle sahada olacağız. Mahalli idare seçimlerinde tarih yazacağız. Bu gidişe dur diyeceğiz."
ifadelerini kullandı.
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15 dakika önce