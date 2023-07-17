CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Ümit Özdağ'ın 'bakanlık' iddiasına yalanlama: İki protokolde de böyle bir madde yok

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ümit Özdağ’ın bakanlık açıklamalarını yalanladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda kendilerine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceğini söyledi. Özdağ, bakanlık konusunun genel başkanla imzaladığı protokolde yazılı olarak bulunduğunu, MİT Başkanlığı meselesinin ise sözlü bir protokol olduğunu belirtti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili konuştu.