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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Ümit Özdağ'ın 'bakanlık' iddiasına yalanlama: İki protokolde de böyle bir madde yok

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazansaydı Zafer Partisi'ne üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verecekti" açıklamasını yalanladı. İki genel başkanın kamuoyuna açıklanan protokolden ayrı olarak bir protokol daha imzaladığını doğrulayan Öztrak, "İki protokolde de üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığına dair bir düzenleme, bir madde bulunmamaktadır." dedi.

17:55 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ümit Özdağ’ın bakanlık açıklamalarını yalanladı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ümit Özdağ’ın bakanlık açıklamalarını yalanladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda kendilerine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceğini söyledi. Özdağ, bakanlık konusunun genel başkanla imzaladığı protokolde yazılı olarak bulunduğunu, MİT Başkanlığı meselesinin ise sözlü bir protokol olduğunu belirtti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili konuştu.

'İki protokolde de üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığına dair bir madde yok'

"Zafer Partisi ile partimiz arasında kamuoyuna açıklanan bir protokol imzalanmıştı. Ayrıca iki genel başkan arasında yapılan bir protokol daha vardı."
diyen Öztrak,
"İki protokolde de üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığına dair bir düzenleme, bir madde bulunmamaktadır."
ifadelerini kullandı.


#Faik Öztrak
#CHP
#Ümit Özdağ
#Kemal Kılıçdaroğlu
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