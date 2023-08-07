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CHP Sözcüsü Öztrak partide genel başkanın dışında herkesin değişeceğini söyledi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, değişim isteyen parti içi muhaliflere göndermede bulundu. "Daha birinci günde başladık birbirimizle kavga etmeye" ifadelerini kullanan Öztrak, değişimi zaten başlattıklarını söyledi. Öztrak, "Değişim, arkadaşlar tabii ki yenileneceğiz, yenileniyoruz. Bu kongreyi niye yapıyoruz? İlçe başkanlarımız değişiyor, il başkanlarımız değişecek, kurultay delegelerimiz değişecek, parti yönetimi değişecek. Bunların hepsi olacak. Süreci biz başlattık." dedi.

10:27 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Değişim isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, genel başkanın dışında herkesin değişeceğini söyledi.

Değişim isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, genel başkanın dışında herkesin değişeceğini söyledi.

Seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan hareketin öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim mesajları göndermeye devam ederken parti sözcüsü Faik Öztrak'tan açıklama geldi.

Partilerinde değişim sürecini kongrelerle başlattıklarını söyleyen Öztrak,
"Daha birinci günde başladık birbirimizle kavga etmeye"
ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu ve parti içindeki muhaliflere göndermede bulundu.

Değişim isteyenlere göndermede bulundu

Öztrak şöyle konuştu:

"Ben sokağa çıkıyorum, insanlarla konuşuyorum. Benim aldığım en büyük tepki şu arkadaşlar, 'Faik Bey, tamam seçimi kaybettik. Seçim kazanılır, kaybedilir. Hepsi olabilir ama seçim bittiğinden beri siz birbirinize düştünüz, birbirinizi yiyorsunuz. Bize sahip çıkmıyorsunuz. Bu hükümet üzerimizden silindir gibi geçiyor.' Biz milletimize sahip çıkmak durumundayız. Bu aldığımız oyların bir sorumluluğu var."

Öztrak'tan değişimi mesajı: Süreci biz başlattık

Partide değişimin zaten başladığını ifade eden Öztrak şöyle devam etti:

"Değişim, arkadaşlar tabii ki yenileneceğiz, yenileniyoruz. Bu kongreyi niye yapıyoruz? İlçe başkanlarımız değişiyor, il başkanlarımız değişecek, kurultay delegelerimiz değişecek, parti yönetimi değişecek. Bunların hepsi olacak. Süreci biz başlattık."


#Faik Öztrak
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
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