CHP Sözcüsü Öztrak partide genel başkanın dışında herkesin değişeceğini söyledi

Değişim isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, genel başkanın dışında herkesin değişeceğini söyledi.
Seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan hareketin öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim mesajları göndermeye devam ederken parti sözcüsü Faik Öztrak'tan açıklama geldi.
Değişim isteyenlere göndermede bulundu
Öztrak şöyle konuştu:
Öztrak'tan değişimi mesajı: Süreci biz başlattık
Partide değişimin zaten başladığını ifade eden Öztrak şöyle devam etti: