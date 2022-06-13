CHP Sözcüsü Öztrak polise yumruk atan HDP'li vekili kınayamadı: Sorun poliste değil ona emri verende

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, geride kalan gün terörist başı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' adı altında provokasyon yürüyüşü düzenledi.

Bursa ve İstanbul'da yapılan yürüyüşlerde HDP'liler PKK sevicilere adeta kalkan oldu. HDP vekili Saliha Aydemir, Kadıköy'de düzenlenen yürüyüşe izin vermeyen polis memurlarından birisine yumruk attı.

Kamuoyunda infiale neden olan görüntüler sonrası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Aydemir hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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ÖZTRAK POLİSE YUMRUK ATAN HDP'Lİ VEKİLİ KINAYAMADI: SORUN POLİSTE DEĞİL ONA EMRİ VERENDE

HDP'nin ittifak ortağı CHP'nin Sözcüsü Faik Öztrak, polise yapılan saldırıyı 'kabul edilemez' diyerek geçiştirdi.

Aydemir'i kınayan herhangi bir ifade kullanmayan Öztrak, "İstanbul’da bir milletvekilinin polisimize yumruk attığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Polislerimiz kamu görevlisidir. Kendilerine verilen emre göre hareket ederler. Bir sorun varsa, sorun görev yapan poliste değil ona emri verendedir. Milletvekili ya da herhangi biri, kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez." diye konuştu.

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