Gündem CHP Sözcüsü Öztrak polise yumruk atan HDPli vekili kınayamadı Sorun poliste değil ona emri verende
POLİTİKA

CHP Sözcüsü Öztrak polise yumruk atan HDP'li vekili kınayamadı: Sorun poliste değil ona emri verende

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ittifak ortakları HDP'nin vekili Saliha Aydemir'in bir polis memuruna yumruk atmasına ilişkin açıklama yaptı. Yaşananları 'kabul edilemez' olarak nitelendiren Öztrak, herhangi bir 'kınama' yapmadığı konuşmasında, "Bir sorun varsa, sorun görev yapan poliste değil ona emri verendedir." diye konuştu.

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Haber Merkezi Diğer
CHP Sözcüsü Öztrak polise yumruk atan HDPli vekili kınayamadı: Sorun poliste değil ona emri verende
CHP Sözcüsü Öztrak, polise yumruk atan HDP vekilini kınayamadı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, geride kalan gün terörist başı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' adı altında provokasyon yürüyüşü düzenledi.

Bursa ve İstanbul'da yapılan yürüyüşlerde HDP'liler PKK sevicilere adeta kalkan oldu. HDP vekili Saliha Aydemir, Kadıköy'de düzenlenen yürüyüşe izin vermeyen polis memurlarından birisine yumruk attı.

Kamuoyunda infiale neden olan görüntüler sonrası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Aydemir hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Bakan Soylu 'Kılıçdaroğlu müsebbibi sensin' diyerek duyurdu: Polise yumruk atan HDP vekiline suç duyurusu
GÜNDEM
Bakan Soylu 'Kılıçdaroğlu müsebbibi sensin' diyerek duyurdu: Polise yumruk atan HDP vekiline suç duyurusu

ÖZTRAK POLİSE YUMRUK ATAN HDP'Lİ VEKİLİ KINAYAMADI: SORUN POLİSTE DEĞİL ONA EMRİ VERENDE

HDP'nin ittifak ortağı CHP'nin Sözcüsü Faik Öztrak, polise yapılan saldırıyı 'kabul edilemez' diyerek geçiştirdi.

Aydemir'i kınayan herhangi bir ifade kullanmayan Öztrak, "İstanbul’da bir milletvekilinin polisimize yumruk attığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Polislerimiz kamu görevlisidir. Kendilerine verilen emre göre hareket ederler. Bir sorun varsa, sorun görev yapan poliste değil ona emri verendedir. Milletvekili ya da herhangi biri, kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez." diye konuştu.

Kadıköy'de teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı: Bir HDP'li kargaşada polisin yüzüne yumruk attı
OYNAT 00:33
Kadıköy'de teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı: Bir HDP'li kargaşada polisin yüzüne yumruk attı
HDP, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için 'Gemlik Yürüyüşü' adı altında bir organizasyon düzenlendi.

Günler öncesinden çağrı yapan HDP, bugün İstanbul Kadıköy'de toplandı. PKK yandaşları, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için sloganlar atarken HDP'li bir kişinin polise yumruk attığı anlar da kameralara yansıdı.
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