Gündem CHP Sözcüsü Öztrak Terör örgütü propagandası yapmamak için PKK demiyoruz
POLİTİKA

CHP Sözcüsü Öztrak: Terör örgütü propagandası yapmamak için ‘PKK’ demiyoruz

CHP'lilerin şehitlerle ilgili başsağlığı mesajı yayımlarken PKK'nın adını anmamasına yönelik soruya yanıt veren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, terör örgütünün adının telaffuzu konusunda sorun yaşamadıklarını belirttikten hemen sonra verdiği örnekte de "PKK" diyemedi. Öztrak, PKK adının telaffuz edilmesinin terör örgütünün propagandası anlamına geldiğini savundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak

Cumhuriyet Halk Partisi MYK’sı sonrası, parti sözcüsü Faik Öztrak, kameralar karşısına geçti. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduktan sonra Öztrak'a, gazeteciler tarafından "Kılıçdaroğlu’nun Gara mesajında PKK ifadesini kullanmaması ile ilgili eleştiriler var. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu yöneltildi.

"Sorunumuz yok" dedi yine söyleyemedi

Terör örgütünün adının telaffuzu ile ilgili bir sorun yaşamadıklarını belirten Öztrak, bu sözlerinin hemen ardından verdiği örnekte de "PKK" demeden terör örgütü ifadesini kullandı. Öztrak şunları söyledi:

"Bizim bölücü terör örgütünün ismini telaffuz etmekte bir sıkıntımız olamaz. Yaptığımız açıklamalarda bunu telaffuz etmişizdir. Bölücü terör örgütünün suikast girişiminde bulunduğu genel başkan CHP genel başkanıdır. Vatandaşlarımızın katledilmesi çok vahim bir olaydır. Hükümetin başarısız olduğu bir olayda örgütün adının telaffuz edilmesi örgütün propagandasının yapılmasından başka bir şey değildir. Bizim adını telaffuz etmekte hiçbir çekincemiz yoktur."

CHP Sözcüsü Öztrak: Terör örgütü propagandası yapmamak için ‘PKK’ demiyoruz
OYNAT 01:38
CHP Sözcüsü Öztrak: Terör örgütü propagandası yapmamak için ‘PKK’ demiyoruz
CHP MYK'sı sonrası kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Kılıçdaroğlu'nun Gara mesajında PKK ifadesini kullanmaması ile ilgili eleştiriler var. Neler söyleyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi. Terör örgütünün adının telafuzu ile ilgili bir sorun yaşamadıklarını belirten Öztrak, peşinden verdiği örnekte de PKK adını anmadı. Öztrak, “Hükümetin başarısız olduğu bir olayda, örgütün adının telafuz edilmesi örgütün propagandasının yapılmasından başka bir şey değildir' dedi.

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