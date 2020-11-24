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POLİTİKA

CHP Sözcüsü Öztrak'a Çeviköz'ün ABD, S-400 ve Libya çıkışları soruldu: Biz mandacı değiliz

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, geçtiğimiz günlerde ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'dan beklentisini "Demokrasi" olduğunu vurgulamış, kendi iktidarlarında S-400'lerin aktif hale getirilmemesi seçeneğinin gündeme geleceğini söylemişti. Büyük tepki toplayan açıklamaların ardından gelen 'mandacılık' eleştirileri CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu. Öztrak, "Tavrımız bu konuda belli. Mandacı vs. suçlamalarda bulunuyorlar, bizim geçmişimizde ne manda ve vesayet var. Bunların hepsini elinin tersiyle iten şanlı bir antiemperyalist duruş var." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

Geçtiğimiz günlerde CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Türkiye'nin 2021'de Dış Politika Öncelikleri: Ana Muhalefet Partisinden Bir Bakış" başlıklı online paneline katıldı. Çeviköz, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın Türk-Amerikan ilişkilerini onarmak için Türkiye’ye Trump’ın önermediği neleri önerebileceği sorusuna “Demokrasi” yanıtını vermesi tartışmalara neden oldu.

"S-400'le aktif hale getirilmeyecek"

Ayrıca Çeviköz'ün S-400'lerin aktif hale getirilmemesi seçeneğinin muhtemelen hükümetin gündemine geleceğini, eğer gelmezse de "CHP'nin liderlik edeceği bir sonraki hükümetin gündemine kesinlikle geleceğini" söylemesi CHP mandacılık sistemini savunduğu eleştirilerini de beraberinde getirdi.Ünal Çeviköz’in 'S-400’lerin aktif hale getirilmeyeceği' açıklamasına gelen eleştiriler ve Biden'a demokrası çağrısı CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu.

CHP'li Çeviköz: Biden'den beklentimiz demokrasi ve özgürlük vurgusu
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CHP'li Çeviköz: Biden'den beklentimiz demokrasi ve özgürlük vurgusu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Biden'den Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz
OYNAT 02:19
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Biden'den Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz
Orta Doğu Enstitüsü'nden Gönül Tol ile bir söyleşi gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ABD'nin yeni başkanından Türkiye'ye dair atmasını istediğiniz ilk adım ne olurdu?” sorusuna “Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz” cevabını verdi.

"Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları çok net"

Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin açık ve net olduğunu belirten Öztrak, "Genel Başkanımız ve benim S-400’ler ile ilgili söylediklerimiz son derece açık ve partimizin görüşünü yansıtır. F-35 ve NATO ile ilişkiler meselesi önemlidir ama ‘sistemin güçlendirilmesi ve bu kapsamda S-400’lerin alınması gereklidir’ diyen bizim Genel Başkanımız. Ama bir şey daha söyledi, ‘bu gidişle Türkiye en pahalı en modern hurdasına sahip olacak. İki buçuk milyarlık bir hurda. Aktive ederlerse kutlayacağım, etmezlerse bu parayı verene 83 milyonun hakkını helal etmemiz gerekir’ diyen de Genel Başkanımız."

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'Mandacılık' suçlamalarına tepkili

Öztrak mandacılık eleştirilerine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Tavrımız bu konuda belli. Mandacı vs. suçlamalarda bulunuyorlar, bizim geçmişimizde ne manda ve vesayet var. Bunların hepsini elinin tersiyle iten şanlı bir antiemperyalist duruş var. Bu bizim partimizin genlerinde mevcut. Vesayet laflarını duyuyoruz, ne vesayeti? Vesayet kendilerini Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanı ilan edenlerden çıkar. Vesayetin daniskası budur. Bu parti büyük önderin kurduğu partidir, biz de onların neferleriyiz."

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