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CHP'den Tanju Özcan kararı: Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk edildi

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle disipline sevk etti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Özcan'ın kınama cezası ile cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini ifade etti.

19:27 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 20:18 - 17/07/2024 Çarşamba
IHA
Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan
Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan

CHP'de yeniden alevlenen Tanju Özcan - Kemal Kılıçdaroğlu kavgası bir kez daha disiplin kararıyla sonuçlandı.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan, partinin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk edildi.

"Kınama cezası ile cezalandırılacak"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından, kınama cezası ile cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Yücel, partisinin genel Merkez binasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

Bir gazeteci tarafından CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların sorulması üzerine Yücel, “
Bugün MYK toplantımızın gündem maddelerinden biri de buydu. Tanju Özcan'ın MYK'nın oy birliği ile almış olduğu kararla; tüzüğümüzün 68/3-C maddesi uyarınca ‘kınama' cezası ile cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiştir
” cevabını verdi.


#Tanju Özcan
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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