Bugün MYK toplantımızın gündem maddelerinden biri de buydu. Tanju Özcan'ın MYK'nın oy birliği ile almış olduğu kararla; tüzüğümüzün 68/3-C maddesi uyarınca ‘kınama' cezası ile cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiştir