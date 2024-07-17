CHP'de yeniden alevlenen Tanju Özcan - Kemal Kılıçdaroğlu kavgası bir kez daha disiplin kararıyla sonuçlandı.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan, partinin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk edildi.
"Kınama cezası ile cezalandırılacak"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından, kınama cezası ile cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
Yücel, partisinin genel Merkez binasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.