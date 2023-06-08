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CHP tarafından fonlanan Tele 1’de İmamoğlu’na sert sözler: Partiye karşı operasyon yürütüyor

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısı ile ilgili konuştu. "Ben bu partinin daha sağa çekilmek için bir operasyon yürütüldüğü kanaatindeyim” diyen Yanardağ, İmamoğlu'nun Sultan Abdülhamid Han ile ilgili paylaşımını örnek göstererek, "Cumhuriyetin kurumlarını savunacak mısınız yoksa 'Abdülhamid de bizim Mustafa Kemal de bizim' diyerek son derece kişiliksiz ve oportünist bir tutum mu takınacaksınız? Abdülhamid, Mustafa Kemal'i dört kez zindana atmış bir despottur" ifadelerini kullandı.

15:08 . 8/06/2023 Perşembe
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Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısını eleştirdi.

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısını eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimeti sonrası parti içinde büyük bir istifa beklentisi oluştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden ve canlı yayınlarda Kılıçdaroğlu'na seslenerek bu değişim beklentisini karşılayabileceğini belirtti. Genel başkanlık koltuğu için yaşanan bu savaş, CHP tarafından fonlanan Tele 1 ekranlarında masaya yatırıldı.

'Partiyi sağa çekmek için operasyon yürütülüyor'

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun değişim çağrısı ile ilgili yorum yaparken, "Ben bu partinin daha sağa çekilmek için bir operasyon yürütüldüğü kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

'Abdülhamit, Atatürk’ü dört kez zindana atmış bir despottur'

CHP'nin sağa savrulduğunu ama bu şekilde başarılı olmadığını belirten Yanardağ,
"CHP’nin tarihsel kaynakları üzerinde yeniden örgütlenmeli. Bununla ilgili bir programınız var mı? Nasıl bir dış politika, nasıl bir ekonomi politikası izleyeceksiniz. Özelleştirmelere karşı mısınız? Halkçılıktan laiklikten yana mısınız? Cumhuriyet kurumlarını savunacaksınız? Yoksa ‘Abdülhamid de bizim Mustafa Kemal de bizim’ diyerek kişiliksiz bir tutum mu takınacaksınız. O Abdülhamid, Atatürk’ü dört kez zindana atmış bir despottur"
diye konuştu.

İmamoğlu'nun Sultan Abdülhamid Han ile ilgili paylaşımını örnek gösteren Yanardağ, "O kadar oportünist bir tavır olmaz." dedi.


#Merdan Yanardağ
#Ekrem İmamoğlu
#Tele1
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