CHP tarafından fonlanan Tele 1’de İmamoğlu’na sert sözler: Partiye karşı operasyon yürütüyor

"CHP’nin tarihsel kaynakları üzerinde yeniden örgütlenmeli. Bununla ilgili bir programınız var mı? Nasıl bir dış politika, nasıl bir ekonomi politikası izleyeceksiniz. Özelleştirmelere karşı mısınız? Halkçılıktan laiklikten yana mısınız? Cumhuriyet kurumlarını savunacaksınız? Yoksa ‘Abdülhamid de bizim Mustafa Kemal de bizim’ diyerek kişiliksiz bir tutum mu takınacaksınız. O Abdülhamid, Atatürk’ü dört kez zindana atmış bir despottur"