CHP tarafından fonlanan Tele 1’de İmamoğlu’na sert sözler: Partiye karşı operasyon yürütüyor

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısını eleştirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimeti sonrası parti içinde büyük bir istifa beklentisi oluştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden ve canlı yayınlarda Kılıçdaroğlu'na seslenerek bu değişim beklentisini karşılayabileceğini belirtti. Genel başkanlık koltuğu için yaşanan bu savaş, CHP tarafından fonlanan Tele 1 ekranlarında masaya yatırıldı.
'Partiyi sağa çekmek için operasyon yürütülüyor'
Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun değişim çağrısı ile ilgili yorum yaparken, "Ben bu partinin daha sağa çekilmek için bir operasyon yürütüldüğü kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.
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İmamoğlu'nun Sultan Abdülhamid Han ile ilgili paylaşımını örnek gösteren Yanardağ, "O kadar oportünist bir tavır olmaz." dedi.