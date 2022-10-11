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POLİTİKA

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım: HDP'nin birden fazla bakanlığı olabilir

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e destek verdi. Yalım, "HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisi tek başına yeterli oy alırsa, hükümeti kurma yetkisini alırsa bir değil, birden fazla bakanlığı olabilir." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım: HDPnin birden fazla bakanlığı olabilir
​CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçen ay yaptığı açıklamada partisinin iktidara gelmesi durumunda HDP'ye bakanlık verilebileceğini söylemişti.

Tekin'in büyük tepki toplayan bu açıklaması sonrası CHP el yükseltti.

"BİRDEN FAZLA BAKANLIK ALABİLİRLER"

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'nin bir değil birden fazla bakanlık alabileceğini söyledi.

Uşak Uğur TV'ye konuşan CHP'li Yalım, "HDP bir ittifak içerisinde olursa, veya kendisi tek başına yeterli oy alırsa, hükümeti kurma yetkisini alırsa bir değil, birden fazla bakanlığı olabilir." ifadelerini kullandı.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım: HDP'nin birden fazla bakanlığı olabilir
OYNAT 00:35
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım: HDP'nin birden fazla bakanlığı olabilir
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e destek verdi. Yalım, 'HDP bir ittifak içerisinde olursa, veya kendisi tek başına yeterli oy alırsa, hükümeti kurma yetkisini alırsa bir değil, birden fazla bakanlığı olabilir.' ifadelerini kullandı.

CHP'den HDP'ye bakanlık vaadi: Gürsel Tekin 'Elbette verilebilir' diyerek yeşil ışık yaktı
GÜNDEM
CHP'den HDP'ye bakanlık vaadi: Gürsel Tekin 'Elbette verilebilir' diyerek yeşil ışık yaktı

CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
OYNAT 01:29
CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini söyledi. Sosyal medyada büyük tepki gören açıklamaya kullanıcılar, 'ittifakta HDP yoksa, kimi memnun etmek için bakanlık veriliyor? sorusunu sordu.'


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