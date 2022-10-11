CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım: HDP'nin birden fazla bakanlığı olabilir

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EGM'den CHP'li Murat Bakan'ın asılsız iddialarına yalanlama: Bu algı operasyonlarını şiddetle reddediyoruz

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP'li Murat Bakan'ın Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi hakkında "polisevlerinde zırhlı güvenlik kulübesi ve siperlik olmadığı" yönündeki iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi. Açıklamada, "CHP'li Bakan'a tavsiyemiz, FETÖ ile benzer dil kullanmaması ve bir milletvekili olarak 'Polis Teşkilatı'nın yapılandırılmasında rol oynayacağız' tehdidinde bulunan HDP'lilerle aynı kare içinde bulunmamasıdır" ifadelerine yer verildi.