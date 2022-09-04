Gündem CHPden HDPye bakanlık vaadi Gürsel Tekin Elbette verilebilir diyerek yeşil ışık yaktı
POLİTİKA

CHP'den HDP'ye bakanlık vaadi: Gürsel Tekin 'Elbette verilebilir' diyerek yeşil ışık yaktı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin iktidara gelmesi durumunda HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyledi. Tekin, aksi bir durumun milli iradeye ters düştüğünü savundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPden HDPye bakanlık vaadi: Gürsel Tekin Elbette verilebilir diyerek yeşil ışık yaktı
​CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TV100 ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Sunucu, Tekin'e "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

Tekin soruya TBMM'de başkan vekillerinin her partiden seçildiğini örnek vererek cevap verdi.

"ELBETTE BAKANLIK VERİLEBİLİR"

HDP'ye bakanlık vermemenin milli iradeye ters düştüğünü savunan CHP'li Tekin, "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir." diye konuştu.

CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
OYNAT 01:29
CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini söyledi. Sosyal medyada büyük tepki gören açıklamaya kullanıcılar, 'ittifakta HDP yoksa, kimi memnun etmek için bakanlık veriliyor? sorusunu sordu.'

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