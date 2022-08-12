CHP ve İYİ Parti’den fonlandığını itiraf eden Yanardağ'ın geçen yılki sözleri yeniden gündemde: Fon alandan gazeteci olmaz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Halk TV, Tele 1 ve KRT'nin CHP ile İYİ Parti’den her ay düzenli para aldığını iddia etmişti. Bu iddialara, Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan dün yanıt geldi.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Yanardağ, "TELE 1, Halk TV ve KRT Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'den her ay düzenli olarak para alıyormuş. Tele 1 ve tüm televizyon kanallarının gelirleri reklam ve sponsorluk gelirleridir." dedi.

"MİTİNG YAYINLADIĞIMIZ İÇİN PARA ALIYORUZ"

Yanardağ, "Biz bazı hizmet satış anlaşmaları yapıyoruz bunların içinde siyasi partiler de var. CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:43 Fonlandığını itiraf eden Yanardağ'ın geçen yılki sözleri yeniden gündemde: Fon alandan gazeteci olmaz Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Halk TV, Tele1 ve KRT'yi CHP ile İYİ Parti'nin fonladığını iddia etmesinin ardından açıklamalarda bulunmuş, kanalın fonlandığını itiraf etmişti.Yanardağ'ın itirafı geçtiğimiz yıl fonlanan gazetecilerle ilgili eleştirilerini akıllara getirdi. Yanardağ yine bir yayınında çeşitli kuruluşlardan para alan gazetecilerle ilgili 'Fon alandan gazeteci olmaz' demişti. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Merdan Yanardağ'dan 'CHP've İYİ Parti'den para alıyoruz' itirafı

Yanardağ'ın itirafı geçtiğimiz yıl fonlanan gazetecilerle ilgili eleştirilerini akıllara getirdi. Yanardağ yine bir yayınında çeşitli kuruluşlardan para alan gazetecilerle ilgili "Fon alandan gazeteci olmaz" demişti.

OYNAT 00:46 Muharrem İnce: CHP ve İYİ Parti her ay Halk TV Tele 1 ve KRT'ye maaş ödüyor Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim.' dedi. Son zamları bilmediğini söyleyen İnce, 'Bizi haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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