CHP ve İYİ Parti'den Saadet'siz ittifak açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, ortak yazılı basın açıklaması yaptı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ve Asiltürk ziyareti yorumu: Terörle mücadelede yalnız kalmamak için görüşmelere devam edeceğim

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"CHP ve İYİ Parti'nin her zaman önceliğinin Türkiye olduğu belirtilerek, "Bu temelde kurulmuş olan ittifakımız, ülkemizin geleceğinin şekillenmesi noktasında da yan yana durmaktadır. Millet İttifakı; demokratik hukuk devletine olan bağlılık, evrensel insan hakları ilkelerine saygı, Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve milletimizin değerlerini koruyup kollama inancıyla bugünlere gelmiştir. Kurulan bu birliktelik ve yürüdüğümüz meşakkatli yol, demokrasi dersleri ile doludur.

OYNAT 00:23 HDP barajı geçince pilav dağıtan CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı: İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir Çanakkale Belediyesi Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, belediye meclisi konuşmasında İYİ Parti'ye atıfta bulundu. Gökhan 'Bir şeyi hatırlatırım; İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Millet İttifakı iktidara gelecek"

İlk genel seçimlerde yurttaşlarımızın desteğiyle Millet İttifakı iktidarı kurulacak. İttifak üyesi partilerimizin ilkeli ve kararlı yol yürüyüşü büyük emek ve mücadele ile devam etmektedir. Genel başkanlarımızın özveri ile ülkemiz adına attıkları cesur adımlara, partilerimizin kurumsal mücadelesine saygı ve destek açısından hepimiz kullanacağımız kelimeleri özenle seçmek ve dikkatli olmak gibi bir görevle yükümlüyüz. Her iki partimizin de Türkiye sevdası ve verdikleri demokrasi mücadelesi her şeyin üzerindedir."

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