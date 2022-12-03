Gündem CHP Washingtondan Türkiyeyi yöneteceğini vaat etti Yeni ekonomi danışmanları ABDden çevrimiçi bağlandı
POLİTİKA

CHP Washington’dan Türkiye'yi yöneteceğini vaat etti: Yeni ekonomi danışmanları ABD'den çevrimiçi bağlandı

CHP'nin İkinci Yüzyılı Çağrı programına Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanları videokonferans ile toplantıya katılmayı tercih etti. ABD'li Jeremy Rifkin, Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Prof. Dr. Hakan Kara, Prof. Dr. Ufuk Akciğit ve Daron Acemoğlu çevrimiçi katıldığı toplantıda slayt üzerinden konuşmalarını gerçekleştirdi. Jeremy Rifkin'in konuşması esnasında salonda simultane çeviri olmaması ise dikkat çekti

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Washington’dan Türkiyeyi yöneteceğini vaat etti: Yeni ekonomi danışmanları ABDden çevrimiçi bağlandı
Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşen CHP'nin vizyon toplantısı tartışmalara yol açtı. Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanları çevrimiçi toplantıya bağlanırken, çeviri olmamasından dolayı salonun büyük bir çoğunluğu anlatılanları anlamadı.

'ABD'DEN YÖNETECEĞİZ'

Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa yaşandı. İnternet bağlantısındaki kopmalar ve çeviri kulaklığı olmaması nedeniyle konuşulanları salondaki büyük bir kısım anlamadı. Rifkin konuşması esnasında ABD'den ‘Türkiye’nin yeni yol haritasını oluşturacağını’ beyan etti.

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CHP Washington’dan Türkiyeyi yöneteceğini vaat etti: Yeni ekonomi danışmanları ABDden çevrimiçi bağlandı

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