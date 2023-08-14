CHP yandaşı Can Ataklı: İmamoğlu'nun genel başkanlığa aklı yetmez

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan hezimetin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları büyüyor. Kongre günü yaklaştıkça CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler dozunu artırırken, yerine kimin geçeceği konusu da parti içinde büyük bir kaos yarattı.
Konuyla ilgili kendisine ait YouTube kanalında açıklamada bulunan CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, 'değişim' hareketinin öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu.
'İmamoğlu'nun çapı, gücü, aklı yetmez'
Kriz anlarında bilindik isimlerden lider çıkmayacağını söyleyen Ataklı, "Kimse o hayali kurmasın. Şartlar belirler ve hiç umulmadık anda hiç umulmadık biri çıkar." ifadelerini kullandı.