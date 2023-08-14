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CHP yandaşı Can Ataklı: İmamoğlu'nun genel başkanlığa aklı yetmez

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik başlatılan 'değişim' hareketinin öncüsü olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi. Genel başkanlık koltuğuna İmamoğlu'nun oturamayacağını belirten Ataklı, " Çapı yetmez, gücü yetmez, aklı yetmez... O belediye başkanlığına aday olma cesaretini göstersin, öpsün de başına koysun." dedi.

13:47 . 14/08/2023 Pazartesi
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CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan hezimetin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları büyüyor. Kongre günü yaklaştıkça CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler dozunu artırırken, yerine kimin geçeceği konusu da parti içinde büyük bir kaos yarattı.

Konuyla ilgili kendisine ait YouTube kanalında açıklamada bulunan CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, 'değişim' hareketinin öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu.



'İmamoğlu'nun çapı, gücü, aklı yetmez'

Genel başkanlık koltuğuna İmamoğlu'nun oturamayacağını belirten Ataklı, "
Kılıçdaroğlu giderse ne yapacaksın? İmamoğlu gelemez kardeşim. Çapı yetmez, gücü yetmez, aklı yetmez... Onun için onu unut. O belediye başkanlığına aday olma cesaretini göstersin, öpsün de başına koysun."
dedi.

Kriz anlarında bilindik isimlerden lider çıkmayacağını söyleyen Ataklı, "Kimse o hayali kurmasın. Şartlar belirler ve hiç umulmadık anda hiç umulmadık biri çıkar." ifadelerini kullandı.


#Can Ataklı
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
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