CHP yandaşı Enver Aysever'den Ekrem İmamoğlu'na: Güven vermeyen bir belediye başkanı

"İmamoğlu, İBB'nin başkanı olduğunu çok erken unuttu, İstanbul'un yığınla sorunu varken, bu sorunlara çözüm üretmesi gerekirken kafasına cumhurbaşkanı adaylığını, CHP Genel Başkanlığını soktu. Onun peşine düştü. İstanbulluya sorunları çözmek için fedakarlık yapan mücadele eden İBB Başkanı değil; siyasi kariyerini düşünen, arkadaşlar vaziyeti idare edip biraz daha yukarı çıkınca düzeltirim diyen güven vermeyen bir belediye başkanına döndü. Ardı ardına hatalar yaptı. Çok magazin unsuru haline döndü."