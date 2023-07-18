Enver Aysever, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kişisel çıkarları için İstanbul'u unuttuğunu söyledi.
Seçimin ardından CHP'de başlayan genel başkanlık tartışmaları devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrısına
"Değişimin bayraktarlığını yapan partiye nasıl değişimin önünü aç dersiniz. Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz"
diye yanıt vermişti. CHP lideri,
"Önceliğim İstanbul"
vurgusu yapıp
"Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem"
diye konuşarak İmamoğlu'na genel başkanlık kapısını kapatmıştı. Tartışmalı açıklamalarına
"Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez
" diyerek devam eden ve İBB Başkanı'na 'otur oturduğun yerde' mesajı veren Kılıçdaroğlu,
"Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz"
ifadelerini kullanmıştı.
CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, partideki koltuk savaşlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.
CHP yandaşı Enver Aysever'den Ekrem İmamoğlu'na: Güven vermeyen bir belediye başkanı
CHP yandaşı Enver Aysever'den Ekrem İmamoğlu'na: Güven vermeyen bir belediye başkanı
Aysever, İmamoğlu'nun İstanbul'un belediye başkanı olduğunu çabuk unuttuğunu vurgulayıp,
"İstanbul'un yığınla sorunu varken Cumhurbaşkanı adaylığının, CHP Genel Başkanlığının peşine düştü. Güven vermeyen bir belediye başkanına döndü."
diye konuştu.
"Magazin unsuru İmamoğlu"
"Magazin unsuru İmamoğlu"
Aysever konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
"İmamoğlu, İBB'nin başkanı olduğunu çok erken unuttu, İstanbul'un yığınla sorunu varken, bu sorunlara çözüm üretmesi gerekirken kafasına cumhurbaşkanı adaylığını, CHP Genel Başkanlığını soktu. Onun peşine düştü. İstanbulluya sorunları çözmek için fedakarlık yapan mücadele eden İBB Başkanı değil; siyasi kariyerini düşünen, arkadaşlar vaziyeti idare edip biraz daha yukarı çıkınca düzeltirim diyen güven vermeyen bir belediye başkanına döndü. Ardı ardına hatalar yaptı. Çok magazin unsuru haline döndü."
#Enver Aysever
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
3 gün önce