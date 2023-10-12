CHP yandaşı Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin tutumuna övgü

Fazıl Say - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Hamas'a bağlı İzzettin El Kassam Tugayları'nın başlattığı operasyona karşılık vererek savaş ilan eden işgalci İsrail, Gazze'deki katliamını sürdürüyor.
Bugüne kadar atılan roketlerle çok sayıda yerleşim birimi hedef alındı ve siviller hayatını kaybetti.
Türkiye Gazze'de ateşkes için devrede
Öte yandan yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türk yetkililer, İsrailli rehineler için Hamas ile diyalog haline girdi.
Fazıl Say'dan Erdoğan'ın politikasına övgü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumu ise muhalif isimler tarafından da takdir edildi.
Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'nin ardından ünlü piyanist Fazıl Say'dan bir açıklama geldi.