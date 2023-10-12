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CHP yandaşı Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin tutumuna övgü

CHP'ye yakınlığı ile bilinen piyanist Fazıl Say, tüm şiddetiyle devam eden işgalci İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunu överek "Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi en doğru açıklamaları yapan liderdir." dedi.

09:26 . 12/10/2023 Perşembe
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Fazıl Say - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Fazıl Say - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Hamas'a bağlı İzzettin El Kassam Tugayları'nın başlattığı operasyona karşılık vererek savaş ilan eden işgalci İsrail, Gazze'deki katliamını sürdürüyor.

Bugüne kadar atılan roketlerle çok sayıda yerleşim birimi hedef alındı ve siviller hayatını kaybetti.

Türkiye Gazze'de ateşkes için devrede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olayların ilk gününden itibaren yaptığı açıklamada,
"Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz."
ifadelerini kullandı.

Öte yandan yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türk yetkililer, İsrailli rehineler için Hamas ile diyalog haline girdi.

Fazıl Say'dan Erdoğan'ın politikasına övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumu ise muhalif isimler tarafından da takdir edildi.

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'nin ardından ünlü piyanist Fazıl Say'dan bir açıklama geldi.

Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
1- Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı. Savaş, terör, vahşet…Katliam… Bu siyasetin bu dünyada hiç bir yeri yoktur, olmayacaktır. İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset “ölüm kültürü” vahşetini yaratandır. İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti...

"Erdoğan barış için en doğru açıklamaları yapan lider"

2- Bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim. Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak, Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. Rusya-Ukrayna savaşında da bu bence böyleydi.

#Fazıl Say
#Recep Tayyip Erdoğan
#İsrail
#Filistin
#Hamas
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