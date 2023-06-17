CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek'ten çarpıcı itiraf: CHP paralı trol ordusu besliyor

"Kılıçdaroğlu’nun artık o birinci çemberi var ya! Onlar partide o kadar tepki oluşturmuş ki belediye başkanları illallah etmiş, il başkanları illallah etmiş sırf onlara inat İmamoğlu lehine çalışabilirler bütün illerde ve CHP’nin yeni parti meclisi, yeni MYK’sı Kemal Bey kalsa bile İmamoğlu’nun ekibi olabilir. Yerel seçime bu tablo ile gidilmesi zor yani bize gelen mesajları biliyorum, sokakta insanlar çeviriyor. Bizi çeviren insanların tepkilerini görüyorum. Gerçekten çok tepki var bunu görmüyorlar mı bilmiyorum. 3 kişi olsa, 5 kişi olsa, 8 kişi olsa derim ki yani münferittir ama herkes tepkili.