CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek'ten çarpıcı itiraf: CHP paralı trol ordusu besliyor

Deniz Zeyrek
Cumhurbaşkanlığı seçiminden hezimetle ayrılan sekizli koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütün okları üzerine çekti. Seçimi kaybetmenin faturasını MYK üyelerine kesen ve hepsini istifa ettiren Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer partililerin 'değişim' çağrısına kulaklarını tıkadı ve koltuğunu bırakmak istemiyor.
Özellikle sosyal medyada muhalifler arasında büyük bir gerilim hakim. Muhalefette herkes değişim isterken, partilerin paralı trol orduları gazetecilere saldırıyor.
"CHP paralı trol ordusu besliyor"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma müdahale etmesi gerektiğini söyleyen Zeyrek şu ifadeleri kullandı;