CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila: Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın istifası istenecek

CHP yönetiminin Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın istifası isteneceği öne sürüldü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik değişim çağrılarının öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP kurmaylarının gerçekleştirdiği online toplantı muhalefetin gündemine bomba gibi oturdu.
İmamoğlu bu toplantıların sık sık gerçekleştiğini ve normal olduğunu belirtirken, CHP yönetimi bunun 'Etik olmayan bir toplantı' olduğunu belirtti.
'Özel ve Günaydın'ın istifası istenecek'
Son gelişmelerle ilgili Halk TV yayınında konuşan CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila, online toplantıya katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın istifasının isteneceğini söyledi.