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CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila: Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın istifası istenecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li kurmayların sızdırılan gizli toplantı videosu sonrası yapılan MYK toplantısına CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katılmadı. CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila, konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kişilerle konuştuğunu ve bu toplantıların 'kumpas' olarak değerlendirildiğini söyledi. Bila, "Kılıçdaroğlu'na karşı hareket içinde olmak ve bu koltuklarda oturmak uygun olmaz düşüncesiyle Özel ile Günaydın'ın istifa etmeleri istenecek. Eğer kendileri istifa etmezse Meclis grubu bir güvenoyu talep ederek bu iki ismin görevi bırakmalarını sağlayabilir" dedi.

16:45 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP yönetiminin Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın istifası isteneceği öne sürüldü.

CHP yönetiminin Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın istifası isteneceği öne sürüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik değişim çağrılarının öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP kurmaylarının gerçekleştirdiği online toplantı muhalefetin gündemine bomba gibi oturdu.

İmamoğlu bu toplantıların sık sık gerçekleştiğini ve normal olduğunu belirtirken, CHP yönetimi bunun 'Etik olmayan bir toplantı' olduğunu belirtti.

'Özel ve Günaydın'ın istifası istenecek'

Son gelişmelerle ilgili Halk TV yayınında konuşan CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila, online toplantıya katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın istifasının isteneceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'na yakın kişilerle konuştuğunu ve bu toplantıların 'kumpas' olarak değerlendirildiğini söyleyen Bila,
"Toplantıya katılan isimlerin ikisi hariç hepsi CHP'yi Kılıçdaroğlu ile yürüten, son seçimden sonra istifası istenen isimler. Bu isimlerin yeniden görev almadıkları için tepki gösterdikleri gibi bir değerlendirme yapılıyor ve tutumları etik bulunmuyor. Bu toplantıya katılanlar içinde Gökhan Günaydın, grup başkanvekili seçildi. Bunları Kılıçdaroğlu aday gösterdi. Kılıçdaroğlu'na karşı hareket içinde olmak ve bu koltuklarda oturmak uygun olmaz düşüncesiyle Özel ile Günaydın'ın istifa etmeleri istenecek. Eğer kendileri istifa etmezse Meclis grubu bir güvenoyu talep ederek bu iki ismin görevi bırakmalarını sağlayabilir dediler."
ifadelerini kullandı.


#CHP
#ÖzgürÖzel
#Gökhan Günaydın
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