CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila: Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın istifası istenecek

"Toplantıya katılan isimlerin ikisi hariç hepsi CHP'yi Kılıçdaroğlu ile yürüten, son seçimden sonra istifası istenen isimler. Bu isimlerin yeniden görev almadıkları için tepki gösterdikleri gibi bir değerlendirme yapılıyor ve tutumları etik bulunmuyor. Bu toplantıya katılanlar içinde Gökhan Günaydın, grup başkanvekili seçildi. Bunları Kılıçdaroğlu aday gösterdi. Kılıçdaroğlu'na karşı hareket içinde olmak ve bu koltuklarda oturmak uygun olmaz düşüncesiyle Özel ile Günaydın'ın istifa etmeleri istenecek. Eğer kendileri istifa etmezse Meclis grubu bir güvenoyu talep ederek bu iki ismin görevi bırakmalarını sağlayabilir dediler."