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CHP yandaşı İrfan Değirmenci ile Jahrein birbirine girdi: Hakaretler havada uçuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğiyle bilinen gazeteci ve sunucu İrfan Değirmenci, sosyal medyada Jahrein ismiyle tanınan Ahmet Sonuç'la Twitter'da atıştı. Jahrein, Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtması sonrası "Tarih olacaksınız haydi uğurlar ola" diyen Değirmenci'ye, "Terbiyesiz herif. Bu ülkenin geleceği sizlerin mamanızdan ve koltuklarınızdan önemlidir hiç merak etmeyin" şeklinde yanıt verdi. İkili arasındaki atışmada Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşüyle ilgili de dikkat çeken ifadeler yer aldı.

13:17 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Jahrein - İrfan Değirmenci

Jahrein - İrfan Değirmenci

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya yönelik zehir zemberek açıklamalar yaparak ittifaktan ayrıldığını duyurmasının siyasi gündemde etkileri sürüyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğiyle bilinen gazeteci ve sunucu İrfan Değirmenci, sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç (Jahrein), ile Twitter'da atıştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasıyla ilgili
"Tarih olacaksınız. Haydi uğurlar ola"
diyen Değirmenci'ye Jahrein,
"Terbiyesiz herif. Bu ülkenin geleceği sizlerin mamanızdan ve koltuklarınızdan önemlidir! Hiç merak etmeyin. Kimin ne olduğunu herkes biliyor"
şeklinde yanıt verdi.

Atışmanın dozu daha da yükseldi ve Değirmenci Jahrein'e şu yanıtı verdi:

"Terbiyeyi senden mi öğreneceğim Jahrein? Neyse ki kimin ne olduğunu herkes biliyor evet. Mama ve koltuk hiç bir zaman derdim olmadı. Ülkenin geleceği için hepsini elimin tersiyle itmişliğim var. Sen kimsin? Aynılar aynı yere, ayrılar ayrı yere..."

'80 yaşında kendini aday olarak dayatan...'

Jahrein'in yanıtı da sert oldu:

"Eh tabii. Bu ayrıştırıcı dil senin gibi kendini aday olarak dayatan 80 yaşındaki adamın peşinden 'demokrat' diye çığlık ata ata koşanlara yakışırdı İrfancığım."
İrfan Değirmenci, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul yürüyüşünü hatırlatarak,
"Bu genç yaşında Ankara'dan İstanbul'a yürüyerek gidebilir misin yoksa oyuncu koltuğundan kalkmak zor mu gelir? Çığlık atmıyorum. Slogan atıyorum. Tut: Hak hukuk adalet! Faşizme karşı omuz omuza."
dedi.

Sosyal medyada gündem olan sert tartışmada diyaloglar şöyle devam etti:

Jahrein,
"Ya sen iğrenç bir insansın. AKP'li dayılardan hiçbir farkın yok. Maraton koşucularını cumhurbaşkanı yapalım o zaman. Hadi abi sen youtube'dan ağla iş versinler. Oh pardon. Verdiler zaten. CHP de maaşını ödüyor. Hadi uza."
Değirmenci,
"Maaşımı reklam gelirleriyle televizyonun sahibi Cafer Mahiroğlu ödüyor. Vergisini de peşinen kesiyorlar. Hakaretlerini iade ederim hadsiz. Senin gibi ne idüğü belirsiz birini muhatap alanda kabahat. İkile."
Jahrein,
"Faşizme karşı omuz omuza durduğu adamlar da madımak benzincisi, 2 akp artığı, 1 çocuk istismarını ağzına sakız etmiş bir densiz. Kolay gelsin İrfan. Bol şans."



Ersin Çelik: Akşener Çiller'den başlayarak yola çıktığı tüm liderleri yolda bırakmış biridir
Ersin Çelik: Akşener Çiller'den başlayarak yola çıktığı tüm liderleri yolda bırakmış biridir

Gazeteci Ersin Çelik, TVNET ekranlarında Gündem Özel programına katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünden bugüne siyasi aksiyonlarını anlatan Çelik, "Çiller'den başlayarak yola çıktığı tüm liderleri yolda bırakmış biridir" diye konuştu. Akşener, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen altılı masanın 12'nci ve son toplantısının ardından Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya gelmiş, partinin ek binasındaki toplantı sonrası kameraların karşısına geçerek, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" açıklamasını yaparak altılı masayı resmen dağıtmıştı.

#Jahrein
#İrfan Değirmenci
#MEral Akşener
#CHP
#Altılı masa
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CHP yandaşı İrfan Değirmenci ile Jahrein birbirine girdi: Hakaretler havada uçuştu
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