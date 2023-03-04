CHP yandaşı İrfan Değirmenci ile Jahrein birbirine girdi: Hakaretler havada uçuştu

"Terbiyeyi senden mi öğreneceğim Jahrein? Neyse ki kimin ne olduğunu herkes biliyor evet. Mama ve koltuk hiç bir zaman derdim olmadı. Ülkenin geleceği için hepsini elimin tersiyle itmişliğim var. Sen kimsin? Aynılar aynı yere, ayrılar ayrı yere..."