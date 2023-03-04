CHP yandaşı İrfan Değirmenci ile Jahrein birbirine girdi: Hakaretler havada uçuştu

Jahrein - İrfan Değirmenci
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya yönelik zehir zemberek açıklamalar yaparak ittifaktan ayrıldığını duyurmasının siyasi gündemde etkileri sürüyor.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğiyle bilinen gazeteci ve sunucu İrfan Değirmenci, sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç (Jahrein), ile Twitter'da atıştı.
Atışmanın dozu daha da yükseldi ve Değirmenci Jahrein'e şu yanıtı verdi:
'80 yaşında kendini aday olarak dayatan...'
Jahrein'in yanıtı da sert oldu:
Sosyal medyada gündem olan sert tartışmada diyaloglar şöyle devam etti: