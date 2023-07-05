CHP yandaşı İsmail Saymaz: İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki diyalog en aza indi

Değişim çağrıları karşılıksız kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile diyaloğu azaltma kararı aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından 'değişim' çağrılarında bulunan ve bu konuda Kılıçdaroğlu ile birçok toplantı gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çağrılarına bir karşılık bulamayınca pes etti.
Bu haftadan itibaren CHP'den önemli isimlerle bir araya gelmesi beklenen İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı için kollarını sıvayacak.
Diyaloğu en aza indirdi
Konuyla ilgili son kulis bilgilerini köşe yazısında aktaran CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu arasındaki diyaloğun en aza indiğini söyledi.
Saymaz, yazısında şu ifadeleri kullandı: