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CHP yandaşı İsmail Saymaz: İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki diyalog en aza indi

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki diyaloğun en aza indiğini söyledi. “İmamoğlu, yakın çevresine Kılıçdaroğlu ile diyalogun sonuç vermeyeceğine inandığını söylüyor" ifadelerini kullanan Saymaz, İmamoğlu'nun artık diyalog için çabalamayacağını belirtti.

13:20 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Değişim çağrıları karşılıksız kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile diyaloğu azaltma kararı aldı.

Değişim çağrıları karşılıksız kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile diyaloğu azaltma kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından 'değişim' çağrılarında bulunan ve bu konuda Kılıçdaroğlu ile birçok toplantı gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çağrılarına bir karşılık bulamayınca pes etti.

Bu haftadan itibaren CHP'den önemli isimlerle bir araya gelmesi beklenen İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı için kollarını sıvayacak.

Diyaloğu en aza indirdi

Konuyla ilgili son kulis bilgilerini köşe yazısında aktaran CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu arasındaki diyaloğun en aza indiğini söyledi.

Saymaz, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“İmamoğlu, yakın çevresine Kılıçdaroğlu ile diyalogun sonuç vermeyeceğine inandığını söylüyor. Önerilerini dile getirdiğinde Kılıçdaroğlu’nun 'Evet' deyip sonradan görüş değiştirdiğini ifade ediyor. Kılıçdaroğlu ile görüşmek için çabalamayacağını kaydediyor. Tereddüt etmeden 'CHP değişmeden Türkiye değişmez' diye konuşuyor. 'Artık Kılıçdaroğlu ile devam etmez' diyor. İmamoğlu adaylığını ilan ettiği takdirde milletvekilleri arasındaki taraftarlarının artacağı ileri sürülüyor.”


#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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