CHP yandaşı İsmail Saymaz: İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki diyalog en aza indi

CHP'de kurultaya sayılı günler kala 'değişim' çağrıları da şiddetleniyor. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ekrem Bey'in de benim de birbirimizden bağımsız söylediğimiz değişimdi. Dolayısıyla, kamuoyunun, toplumun böyle bir talebi olduğunu söyleyebilirim. Bu sadece bizim kişisel tespitlerimiz değil. Toplumda böyle bir talep var." dedi.