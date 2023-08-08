İsmail Saymaz, CHP'li ilçe belediye başkanlarının İmamoğlu'na karşı tavrı nedeniyle İstanbul seçimlerinin kaybedileceğini söyledi.
CHP yandaşı İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu destekçileri İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'u vermeye hazır
İstanbul içerisinde CHP yönetiminde olan ilçe belediyelerinden İmamoğlu'na karşı yapılan bu açıklamaları CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV canlı yayınında değerlendirdi.
"Sayın Kerimoğlu'nun "Bakırköy'de yürüyemiyorum İBB yapmadı" demesi büyük skandal. Kendi büyükşehir belediye başkanı için bunu derse siz İstanbullulara ne anlatacaksınız?
Battal İlgezdi, ilçe kongresinde İmamoğlu'nu eleştiriyor. Bu saatten ilçe belediye başkanıyla bir arada olması mümkün mü? Bu üç belediye başkanı İstanbul'u kazanmak için çalışır mı? Hayır onlar kaybetmek için hazırlar. İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'u vermeye hazırlar. Bir eğilim var ki, İmamoğlu aday olsun kaybetsin biz de rahat edelim bakışı var. Bu şekilde zaten kazanamaz."