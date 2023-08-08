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CHP yandaşı İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu destekçileri İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'u vermeye hazır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul içerisinde CHP yönetiminde olan ilçe belediyelerinin de hedefi haline geldi. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Ataşehir, Maltepe ve Bakırköy belediye başkanlarının söylemlerinden verdiği örnekle CHP'nin İstanbul'da seçimleri kazanamayacağını söyledi. "Bu belediye başkanları ve görüş kalmaya devam ederse İstanbul'u kaybedecekler." diyen Saymaz, "İmamoğlu aday olsun, kaybetsin biz de rahat edelim bakışı var." diye konuştu.

00:44 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
İsmail Saymaz, CHP'li ilçe belediye başkanlarının İmamoğlu'na karşı tavrı nedeniyle İstanbul seçimlerinin kaybedileceğini söyledi.

İsmail Saymaz, CHP'li ilçe belediye başkanlarının İmamoğlu'na karşı tavrı nedeniyle İstanbul seçimlerinin kaybedileceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen ve bu doğrultuda gizli toplantılar yaptığı ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde partisinin belediye başkanları toplantısına katıldı. Bu toplantıda İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında sert bir tartışma yaşandı. Katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nu hedef alan Kerimoğlu,
"İBB'nin yapması gereken İstanbul Caddesi'nin dört yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum"
dedi.
CHP'li Bülent Kerimoğlu'ndan 'İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum' itirafı: Ekrem Bey PR'da oldukça başarılı
CHP'li Bülent Kerimoğlu'ndan 'İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum' itirafı: Ekrem Bey PR'da oldukça başarılı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediye başkanları toplantısında Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile tartışma yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkili arasındaki gerilim sıcaklığını korurken katıldığı canlı yayında İmamoğlu'na ilişkin konuşan Kerimoğlu, "Ekrem Bey reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı, yabancı dil hakimiyeti de var." diye konuştu. İmamoğlu'nun 'sokağa çıkamıyor' diyerek hedef aldığı Kerimoğlu sözlerinin devamında, "İBB'nin yapması gereken İstanbul Caddesi'nin dört yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" dedi.

İmamoğlu'nu hedef alan bir diğer isim ise Ataşehir Belediye Başkanı CHP'li Battal İlgezdi oldu. İmamoğlu ile yüz yüze yaptığı görüşmeyi anlatan İlgezdi,
"Dedim ki, ‘Bana şu değişimi anlat.’, dedi ki, ‘Ben bilmiyorum’. Değişimin ne olduğunu bilmeden sen hangi değişimden bahsediyorsun?"
ifadelerini kullandı. CHP'nin kimsenin kariyer yapma yeri olmadığını belirten İlgezdi,
"Seçmen bize kırgınken, durup dururken ortaya bir değişim tablosu koymak en büyük yanlıştır."
diye konuştu.

CHP yandaşı İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu destekçileri İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'u vermeye hazır

İstanbul içerisinde CHP yönetiminde olan ilçe belediyelerinden İmamoğlu'na karşı yapılan bu açıklamaları CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV canlı yayınında değerlendirdi.

"Bu belediye başkanları ve görüş kalmaya devam ederse İstanbul'u kaybedecekler."
diyen Saymaz,
"CHP'li belediye başkanları kaybetmeye hazır. Bir eğilim var ki, İmamoğlu aday olsun kaybetsin biz de rahat edelim bakışı var. Bu şekilde zaten kazanamaz."
diye konuştu.
Saymaz'ın açıklamaları şöyle:

"Sayın Kerimoğlu'nun "Bakırköy'de yürüyemiyorum İBB yapmadı" demesi büyük skandal. Kendi büyükşehir belediye başkanı için bunu derse siz İstanbullulara ne anlatacaksınız?

Battal İlgezdi, ilçe kongresinde İmamoğlu'nu eleştiriyor. Bu saatten ilçe belediye başkanıyla bir arada olması mümkün mü? Bu üç belediye başkanı İstanbul'u kazanmak için çalışır mı? Hayır onlar kaybetmek için hazırlar. İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'u vermeye hazırlar. Bir eğilim var ki, İmamoğlu aday olsun kaybetsin biz de rahat edelim bakışı var. Bu şekilde zaten kazanamaz."

#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Bülent Kerimoğlu
#Battal İlgezdi
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