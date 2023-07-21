Kemal Kılıçdaroğlu - İsmail Saymaz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı Ümit Özdağ'ın
"Kazansaydık üç bakanlık ve MİT'i alacaktık."
açıklamasına ilişkin ilk kez konuştu.
"İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur."
diyerek açıklamaları yalanlayamayan Kılıçdaroğlu,
"Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum."
ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nu hedef aldı: Etik olarak rahatsız edici
İmamoğlu'nu hedef aldı: Etik olarak rahatsız edici
Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' isyanı başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin önde gelen isimleriyle 'gizli' bir toplantı yaptığı görüntüler basına sızdırılmıştı. Konuya ilişkin ilk kez konuşan Kemal Kılıçdaroğlu,
"Bu toplantıyı normal bulmuyorum. Etik olarak rahatsız edici olan bazı uygulamalar vardı."
dedi. Toplantıya katılanların ihraç edilip edilmeyeceğini de yanıtlayan Kılıçdaroğlu,
"Bu süreci biz yönetiyoruz, bu konulara giremem. Konuyu disipline sevk etmeyi düşünmüyorum. Tekrarlandığında devamını yaparım."
diye konuştu.
CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na 'Özdağ ile protokol' tepkisi: İmamoğlu yapınca etik değil sen yapınca etik
CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na 'Özdağ ile protokol' tepkisi: İmamoğlu yapınca etik değil sen yapınca etik
Söz konusu açıklamalara Twitter hesabından tepki gösteren CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz,
"İmamoğlu ve bir grup CHP’li siyasetçinin değişim için zoom’da toplanması etik değil, Kılıçdaroğlu’nun Özdağ’la partisinden ve ortaklarından habersiz gizli mutabakat imzalayıp üç bakanlık ve MİT’i vermesi etik."
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce