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CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na 'Özdağ ile protokol' tepkisi: İmamoğlu yapınca etik değil sen yapınca etik

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ın 'üç bakanlık ve MİT'i alacaktık' şeklindeki açıklamalarını yalanlayamadı. İddiaları, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek geçiştiren Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının kendisi aleyhine düzenlediği 'gizli' toplantıya ise, "Etik olarak rahatsız edici" dedi. CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarına mahallesinden de tepkiler gecikmedi. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "İmamoğlu'nun zoom’da toplanması etik değil, Kılıçdaroğlu'nun partisinden ve ortaklarından habersiz gizli mutabakat imzalayıp üç bakanlık ve MİT’i vermesi etik"

00:29 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - İsmail Saymaz

Kemal Kılıçdaroğlu - İsmail Saymaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı Ümit Özdağ'ın
"Kazansaydık üç bakanlık ve MİT'i alacaktık."
açıklamasına ilişkin ilk kez konuştu.
"İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur."
diyerek açıklamaları yalanlayamayan Kılıçdaroğlu,
"Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum."
ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nu hedef aldı: Etik olarak rahatsız edici

Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' isyanı başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin önde gelen isimleriyle 'gizli' bir toplantı yaptığı görüntüler basına sızdırılmıştı. Konuya ilişkin ilk kez konuşan Kemal Kılıçdaroğlu,
"Bu toplantıyı normal bulmuyorum. Etik olarak rahatsız edici olan bazı uygulamalar vardı."
dedi. Toplantıya katılanların ihraç edilip edilmeyeceğini de yanıtlayan Kılıçdaroğlu,
"Bu süreci biz yönetiyoruz, bu konulara giremem. Konuyu disipline sevk etmeyi düşünmüyorum. Tekrarlandığında devamını yaparım."
diye konuştu.

CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na 'Özdağ ile protokol' tepkisi: İmamoğlu yapınca etik değil sen yapınca etik

Söz konusu açıklamalara Twitter hesabından tepki gösteren CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz,
"İmamoğlu ve bir grup CHP’li siyasetçinin değişim için zoom’da toplanması etik değil, Kılıçdaroğlu’nun Özdağ’la partisinden ve ortaklarından habersiz gizli mutabakat imzalayıp üç bakanlık ve MİT’i vermesi etik."
ifadelerini kullandı.
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İsmail Saymaz
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
1 saat önce
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