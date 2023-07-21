CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na 'Özdağ ile protokol' tepkisi: İmamoğlu yapınca etik değil sen yapınca etik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' isyanı başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin önde gelen isimleriyle 'gizli' bir toplantı yaptığı görüntüler basına sızdırılmıştı. Konuya ilişkin ilk kez konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu toplantıyı normal bulmuyorum. Etik olarak rahatsız edici olan bazı uygulamalar vardı." dedi. Toplantıya katılanların ihraç edilip edilmeyeceğini de yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bu süreci biz yönetiyoruz, bu konulara giremem. Konuyu disipline sevk etmeyi düşünmüyorum. Tekrarlandığında devamını yaparım." diye konuştu.