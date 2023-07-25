CHP yandaşı Portakal ağlıyor: Kalp işareti yapınca temiz insan zannettim hepimizi kandırdı

Fatih Portakal
Seçimlerde alınan mağlubiyet sonrasında CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor.
Seçimlerden önce her fırsatta kazanacaklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, iki turda da umduğunu bulamadı.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha kaybedince CHP tabanının sabrı taştı.
CHP liderinin istifa etmesi istendi ancak Kılıçdaroğlu koltuğunu bırakmamak için çeşitli değişiklikler yaptı.
Kılıçdaroğlu, MYK'sını ve danışmanlarını görevden alsa da parti tabanı bir türlü rahatlamadı.
CHP'de sular durulmuyor
Ekrem İmamoğlu öncülüğünde parti içerisinde değişim isteyenlerin sayısı gittikçe artarken, Kılıçdaroğlu'nun bu hamleye karşı cevabı vekillere medya ambargosu uygulamak oldu.
Yaşananların yanı sıra seçim sonuçlarından beri Kılıçdaroğlu muhalif medyada da eleştiri yağmuruna tutuldu.
Bu eleştirileri yapanların en başında ise CHP yandaşı Fatih Portakal geldi.
Portakal, kendi YouTube kanalında yaptığı programda dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Egosu patlamış bir insan var karşımızda"
"Yalanları bir bir ortaya çıktı"
Sözlerine devam eden Portakal, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlık koltuğunda seçimlerle ilgili hesap vermeden oturmaya devam ettiğini de belirtti.
"Kemal Bey artık gitmeniz gerekiyor" diyen Portakal, daha sonra Kılıçdaroğlu'nun yalanlarının bir bir ortaya çıktığını ifade etti.
Kılıçdaroğlu'nun muhalif seçmenleri kandırdığının altını çizen Portakal, izleyicilerden de kendisinden de özür diledi.
"Kandırılmışız özür dilerim"
Portakal, "Umut var zannettim, naif insan zannettim. Sevgi işaretini yapınca güzel insan zannettim. Temiz yürekli insan zannettim, 74 yaşında hırslarından arınmıştır diye düşündüm. Ama işte öyle değilmiş sizden de kendimden de özür diliyorum." dedi.
Portakal'ın konuyla ilgili diğer söyledikleri şu şekilde:
- "Bu kadar saflığımdan özür diliyorum, ama arıyoruz işte o saflıkta o temizlikte birilerini arıyoruz. Ama şöyle bir bakıyorsunuz ana muhalefet partisine kendisini temizlemesi gereken en önemli parti bence. Genel başkanlara, altılı masaya ayrı, seçmene ayrı konuşuyor. Gidiyor başkalarıyla protokol yapıyor."