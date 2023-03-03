CHP yandaşı TELE1 kanalından çarpıcı iddia: Akşener'in açıklaması sonrası İYİ Parti'den peş peşe istifalar geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tabiri caizse 6'lı koalisyonu darmadağın etti. Dün düzenlenen 12. toplantının ardından adaylık konusunda kriz yaşayan masa bugün Meral Akşener'in açıklamalarıyla dağıldı. Akşener, 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir" ifadelerini kullandı.
6'lı koalisyondan beş genel başkanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini ifade eden Akşener, kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylık için önerdiğini dile getirip her ikisine çağrıda bulunarak cumhurbaşkanlığı konusunda harekete geçmelerini istedi. Akşener'in açıklamalarının ardından CHP'li pek çok isim sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaparak tepkilerini dile getirdi.
Akşener'in açıklamalarından sonra CHP yandaşı Tele1 kanalı da çarpıcı bir iddiada bulundu. Tele1, ''CHP'li 'Akşener’in masayı dağıtan açıklamaları sonrası İYİ Parti’de peş peşe istifalar yaşanıyor'' dedi.