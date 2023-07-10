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CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı: 10 gün sonra savunma yapacak

CHP'de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için "Tedbirli" olarak "kesin çıkarma cezası" istemiyle başlatılan disiplin süreci devam ediyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, partide değişim isteyen ve Kılıçdaroğlu karşıtı açıklamalar yapan Özcan'ın hakkında çıkarılan tedbirin devam etmesine karar verdi. Kurul, Özcan'ın 20 Temmuz'da savunma yapmasını tebliğ etti.

14:30 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Tanju Özcan hakkındaki tedbir kararının devamına karar verdi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Tanju Özcan hakkındaki tedbir kararının devamına karar verdi.

CHP’den ikinci kez ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Temmuz'da Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne değişim ve adalet yürüyüşünü başlatmıştı.

Tedbirin devamına karar verildi

Partisinde değişim isteyen ve Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapan Özcan'ın Ankara'ya yürüyüşü devam ederken CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan hakkındaki tedbirin devamına karar verdi.

Bugün Tanju Özcan'ın durumunu görüşen kurul, 20 Temmuz'da savunma yapması yönünde karar aldı.

Ankara'ya yürüyüşü devam ediyor

Bolu'dan hareket ederek CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Tanju Özcan, 12 Temmuz'da yürüyüşünü tamamlamayı planlıyor. Değişim isteyen partililere çağrıda bulunan Özcan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"12 Temmuz Çarşamba günü Saat:17.00’da CHP’de “Genel Başkandan başlayarak” DEĞİŞİM isteyen tüm vatansever Atatürkçüleri amasız ve fakatsız, cesur bir şekilde CHP Genel Merkezi önüne bekliyorum. Değişimi hep birlikte BA ŞA RA CA ĞIZ!!!"



#Tanju Özcan
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP Yüksek Disiplin Kurulu
1 saat önce
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