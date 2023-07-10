CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı: 10 gün sonra savunma yapacak

Ankara'da bir kahvehanede seçim sonuçlarını değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çalıştık ama kazanamadık, vicdanen müsterihiz. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil yapılan ilk seçim de değil son seçim de" ifadesini kullandı.