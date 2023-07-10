CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı: 10 gün sonra savunma yapacak

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Tanju Özcan hakkındaki tedbir kararının devamına karar verdi.
CHP’den ikinci kez ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Temmuz'da Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne değişim ve adalet yürüyüşünü başlatmıştı.
Tedbirin devamına karar verildi
Partisinde değişim isteyen ve Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapan Özcan'ın Ankara'ya yürüyüşü devam ederken CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan hakkındaki tedbirin devamına karar verdi.
Bugün Tanju Özcan'ın durumunu görüşen kurul, 20 Temmuz'da savunma yapması yönünde karar aldı.
Ankara'ya yürüyüşü devam ediyor
Bolu'dan hareket ederek CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Tanju Özcan, 12 Temmuz'da yürüyüşünü tamamlamayı planlıyor. Değişim isteyen partililere çağrıda bulunan Özcan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: