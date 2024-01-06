Galata Köprüsü’ndeki Filistin’e destek mitingine elindeki Tevhid bayrağıyla katılan İsmail Aydemir’e yapılan yumruklu saldırının yankıları sürüyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Ege Akersoy’un attığı yumruğu sahiplenen CHP, olayı dindarlara karşı bir kampanyaya dönüştürmek için çabalıyor.
SİYASİ BİR MESAJ İSTEDİLER
CHP’nin üzerinde Akersoy’un resmi bulunan tişört bastırmaya hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan ifadesinde pişman olduğunu söyleyen Akersoy’un, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini ziyaret eden CHP’lileri de soğuk karşıladığı belirtiliyor. Siyasi bir mesaj koparmak isteyen CHP’liler Akersoy’dan ret cevabı aldı. Akersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla cezaevine giden CHP’lilere olayın siyasi olmadığını anlattı.
AİLESİ DE CHP’YE TEPKİLİ
Akersoy’un “Ben Fatih Yavuz Sultan Mahallesi’nde yaşıyorum. Hemen yanımızda Çarşamba Cemaati var. Her gün karşılaştığım bu insanlara asla bir düşmanlık beslemem. Mitingden de haberim yoktu. Yeşil bayrağı görünce Suudi Arabistan bayrağı sandım. 12 askerin şehit olması ve Suudi Arabistan’daki maç krizinden dolayı üzgün ve kızgındım” dediği belirtiliyor. Akersoy’un ailesinin de olayın siyasilerce kullanılmasından rahatsız olduğu ve tişörtünü bastırmaya hazırlanan CHP’ye suç duyurusunda bulunabileceği de öğrenildi.