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Yumruğu tişört yapacaktı

Galata Köprüsü’ndeki “Şehitlere rahmet Filistin’e destek” mitingindeki yumruklu saldırıyı sahiplenen CHP, yumruğu vuran Ege Akersoy’un resmini de tişörte basmak istedi. Ailenin buna itiraz ettiği belirtiliyor. Olaydan pişman olan Akersoy ise kendisini cezaevinde ziyaret eden CHP’lilerin siyasi mesaj talebini reddetti.

04:00 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:18 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ege Akersoy, İsmail Aydemir.
Ege Akersoy, İsmail Aydemir.

Galata Köprüsü’ndeki Filistin’e destek mitingine elindeki Tevhid bayrağıyla katılan İsmail Aydemir’e yapılan yumruklu saldırının yankıları sürüyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Ege Akersoy’un attığı yumruğu sahiplenen CHP, olayı dindarlara karşı bir kampanyaya dönüştürmek için çabalıyor.

SİYASİ BİR MESAJ İSTEDİLER

CHP’nin üzerinde Akersoy’un resmi bulunan tişört bastırmaya hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan ifadesinde pişman olduğunu söyleyen Akersoy’un, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini ziyaret eden CHP’lileri de soğuk karşıladığı belirtiliyor. Siyasi bir mesaj koparmak isteyen CHP’liler Akersoy’dan ret cevabı aldı. Akersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla cezaevine giden CHP’lilere olayın siyasi olmadığını anlattı.

AİLESİ DE CHP’YE TEPKİLİ

Akersoy’un “Ben Fatih Yavuz Sultan Mahallesi’nde yaşıyorum. Hemen yanımızda Çarşamba Cemaati var. Her gün karşılaştığım bu insanlara asla bir düşmanlık beslemem. Mitingden de haberim yoktu. Yeşil bayrağı görünce Suudi Arabistan bayrağı sandım. 12 askerin şehit olması ve Suudi Arabistan’daki maç krizinden dolayı üzgün ve kızgındım” dediği belirtiliyor. Akersoy’un ailesinin de olayın siyasilerce kullanılmasından rahatsız olduğu ve tişörtünü bastırmaya hazırlanan CHP’ye suç duyurusunda bulunabileceği de öğrenildi.


İki yalan makinesi: Yerine getirdikleri vaat bulamayınca devletin yaptıklarına çöktüler
İki yalan makinesi: Yerine getirdikleri vaat bulamayınca devletin yaptıklarına çöktüler

Koltuk kavgaları, boş vaatler ve başkanlık krizleriyle gündemden düşmeyen CHP'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı lansmanı Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Her şey çok güzel olacak' diyerek İstanbullulara söz veren ancak geçtiğimiz 5 yıl içerisinde toplu taşıma, metro ve metrobüs arızaları ile önlem alınmayan afetler yüzünden vatandaşı isyan ettiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yeniden aday gösterdi. Adaylık lansmanında söz alan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yalanlarını tek tek sıralayarak kendi vaatlerini yerine getirmedikleri gibi bir de devletin yaptığı işleri kendi işleriymiş gibi lanse etti.


#CHP
#Ege Akersoy
#Galata Yürüyüşü
2 saat önce
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