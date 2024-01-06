Koltuk kavgaları, boş vaatler ve başkanlık krizleriyle gündemden düşmeyen CHP'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı lansmanı Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Her şey çok güzel olacak' diyerek İstanbullulara söz veren ancak geçtiğimiz 5 yıl içerisinde toplu taşıma, metro ve metrobüs arızaları ile önlem alınmayan afetler yüzünden vatandaşı isyan ettiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yeniden aday gösterdi. Adaylık lansmanında söz alan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yalanlarını tek tek sıralayarak kendi vaatlerini yerine getirmedikleri gibi bir de devletin yaptığı işleri kendi işleriymiş gibi lanse etti.