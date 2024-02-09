CHP'de aday krizi tırmanıyor: Yeniden ertelendi

6 Şubat'ta Hatay'da meydana gelen depremin ardından yaşanan olaylar, CHP içindeki aday belirleme sürecinde önemli bir krize neden oldu.





Lütfü Savaş'ın adaylığının protesto edildiği anma programından sonra Savaş'ın adaylık inadını sürdürmesi, partiyi içinde çalkantılara yol açtı. Savaş, kameralar karşısına geçerek oyun oynandığını iddia etti ve adaylıktan çekilmeyeceğini belirtti.





Ancak, CHP grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları, Savaş'ın adaylığının ilk Parti Meclisi'nde tekrar değerlendirileceğini açıkladı. Protestolardan etkilenen parti yönetimi, yeni anketler yaparak Hatay'da alternatif bir isim arayışına girişti.









Tanıtım toplantısı ertelendi





Bu süreçte, 12 Şubat'ta yapılacak aday tanıtım toplantısının bir gün önce alınan karara rağmen ertelenmesi, partideki şaşkınlığı artırdı.





Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin imzasıyla duyurulan karar, Hatay'daki gelişmelerin ardından, Genel Başkan Özgür Özel'in yoğun takvimini gerekçe gösterilerek 18 Şubat'a ertelendi.





CHP’nin pazartesiden sonra aday belirlemek için bir başka parti meclisi toplantısı daha yapabileceği de aktarıldı.





Lütfü Savaş'ın adaylıktan çekilmemekte kararlı olmasının bu ertelemede payı olduğu konuşulurken; parti yetkilerinin hafta sonu o bölgelerde anket yapacağı söyleniyor.











